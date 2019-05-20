Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбой в работе банкоматов и мобильного приложения
По словам клиентов «Альфа-банка», они не могут войти в мобильное приложение, чтобы провести ту или иную операцию. Банкоматы, со слов граждан, также работают некорректно
Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбой в работе мобильного приложения и банкоматов. Держатели карт банка сообщают о проблемах с проведением операций.
По словам клиентов «Альфа-банка», они не могут войти в мобильное приложение, чтобы провести ту или иную операцию. Банкоматы, со слов граждан, также работают некорректно. Один из клиентов написал в соцсети, что банкомат при внесении денежных средств принял деньги, но карту «выплюнул». При этом деньги на счет зачислены не были.
В «Альфа-банке» подтвердили информацию о сбое в работе мобильного приложения и терминалов. В ближайшее время проблему обещали устранить.