Эксперты по безопасности рассказали о новом виде хищения денег клиентов Сбербанка
Эксперты сообщили о росте числа случаев хищения денег граждан с помощью платежных терминалов Сбербанка и объяснили это несовершенством устройств
Эксперты сообщили о росте числа случаев хищения денег граждан с помощью платежных терминалов Сбербанка и объяснили это несовершенством устройств.
Суть схемы состоит в следующем. Злоумышленник начинает операцию на терминале, не вставляет в него банковскую карту, но не завершает выбранную операцию. Следующий в очереди человек видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код, однако когда он выполняет эту команду, автоматически завершается предыдущая операция и деньги списываются со счета, сообщает «КоммерсантЪ».
Для успеха операции жертва мошенников должна успеть ввести пин-код в течение 1,5 минут. По истечению этого срока платежный терминал отменяет операцию.
В полиции сообщили, что первый такой случай был зафиксирован полгода назад, однако сейчас этот вид мошенничества стал очень популярен.
Эксперты по безопасности считают, что проблема заключается в несовершенстве настроек платежных терминалов Сбербанка, в которых клиенту сначала предлагают выбрать операцию и только потом вставить карту, а не наоборот.
В самом Сбербанке призвали держателей карт банка быть более внимательными при работе с терминалами.