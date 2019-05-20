УЕФА объявил стоимость билетов на матчи Чемпионата Европы по футболу-2020
УЕФА назвал цены на билеты на матчи Чемпионата Европы по футболу 2010 года. Игры европейского первенства пройдут в 12 городах мира, включая Санкт-Петербург
УЕФА назвал цены на билеты на матчи Чемпионата Европы по футболу 2010 года. Игры европейского первенства пройдут в 12 городах мира, включая Санкт-Петербург.
Болельщикам будут доступны билеты трех ценовых категорий, а их стоимость будет зависеть от принимающего матчи города. Билеты на игры в Петербурге и еще восьми городах группового тура и 1/8 финала будут стоить 50, 125 и 185 евро. За матч открытия и четвертьфиналы болельщикам придется выложить по 75, 145 и 225 евро.
Билеты на матчи в Баку, Будапеште и Бухаресте будут меньшей стоимости. Минимальная цена - 30 евро.
В УЕФА разницу в стоимости билетов в зависимости от принимающего Евро-2020 города объяснили низкой или, напротив, высокой покупательской способностью местных жителей.
Полуфинальные и финальный матчи Евро-2020 пройдут в Лондоне. Самые дешевые билеты на эти игры будут стоить 85 и 95 евро.
Отметим, что в Петербурге пройдут три матча группового раунда и четвертьфинал.