Герман Греф рассказал об участии сотрудников Сбербанка в мошеннических схемах
Герман Греф сообщил, что в его организации не было зафиксировано ни одного случая воровства денег «из вне». Исключение составляют лишь мошенничества, в которых непосредственно участвовали сотрудники банка
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в его организации не было зафиксировано ни одного случая воровства денег «из вне». Исключение составляют лишь мошенничества, в которых непосредственно участвовали сотрудники банка.
Герман Греф отметил, что основными для Сбербанка являются внутренние киберриски, а не внешние. В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» банкир отметил, что хакерские атаки и кибермошенничества в современном мире несут большую угрозу, чем дерзкие ограбления «как в кино».
Глава Сбербанка также сообщил, что в его банке не было ни одного случая «воровства денег извне из систем банка, кроме случаев, когда в это были вовлечены сами сотрудники или клиенты, сообщает РБК.
Одновременно с этим г-н Греф отметил, что в Сбербанке невозможно украсть деньги так, чтобы об этом не узнали. 96% от всех попыток покуситься на деньги клиентов банка предотвращаются.
Согласно данным «Лаборатории Касперского», в 2018 году в Сбербанке были зафиксированы более 600 тысяч электронных писем, содержащих фишинг и вредоносные вложения, и отражены 96 DDoS-атак.