В Архангельской области прошли согласованные митинги против московского мусора
В Архангельске и поселке Урдома в минувшее воскресенье, 19 мая, прошли согласованные митинги против строительства «экотехнопарка» на станции Шиес. Участники протестных акций требовали прекратить стройку
В Архангельске и поселке Урдома в минувшее воскресенье, 19 мая, прошли согласованные митинги против строительства «экотехнопарка» на станции Шиес. Участники протестных акций требовали прекратить стройку, отправить в отставку губернатора Игоря Орлова, расследовать нападения на активистов и вывести «войска» из Урдомы - ближайшего поселка к будущей свалке.
В областной столице в акции протеста против ввоза мусора из Москвы приняли участие около 3 тысяч человек. Полицейские задержали двух человек - музыканта группы «Слезы Орлова» Антона Клименкова после его выступления и супругу активиста Андрея Боровикова. В МВД объяснили задержания участием указанных граждан в несогласованной акции 7 апреля, сообщает «МБХ медиа».
Участников архангельской акции протеста поддержали партия КПРФ и движение «Левый фронт». В ходе митинга прошел сбор подписей против свалки в Шиесе под московские отходы.
Акция протеста также прошла в Урдоме. Жители поселка среди прочего требовали объяснить появление слишком большого числа сотрудников полиции, Росгвардии и ОМОНа, «вывести войска» и разобраться с бездействием силовиков во время нападений на активистов.
Напомним, что на месте строительства «экотехнопарка» в Шиесе круглосуточно дежурят несколько активистов, которые пытаются помешать проезду строительной техники и бензовозов. Между защитниками Архангельской области от московского мусора и строителями неоднократно возникали стычки.