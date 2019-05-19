С момента регистрации ВИЧ в России умерли почти 320 тысяч человек
Если верить информации, которая опубликована на официальном сайте ведомства, на конец прошлого года в РФ проживало чуть более одного миллиона россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция
Вирус имунодефицита (ВИЧ) на территории сегодняшней Российской федерации официально зарегистрировали ещё в СССР. Это было в 1987 году. С того самого момента, как был диагностирован первый случай заражения вирусом иммунодефицита человека и по 2018 год включительно от этого заболевания на территории нашей страны скончалось свыше 318 тысяч пациентов. В прошлом году умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией
Такие данные озвучила пресс-служба Роспотребнадзора, в которой также пояснили, что основной причиной летальных исходов ВИЧ-инфицированных был и продолжает оставаться туберкулез.
Если верить информации, которая опубликована на официальном сайте ведомства, на конец прошлого года в РФ проживало чуть более одного миллиона россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция. При этом впервые за последние 14 лет отмечено снижение темпов прироста заболеваемости (с 13,4% в 2012 году до 2,2% в 2018 году).
Напомним, что каждое третье воскресенье мая в мире отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа. В 2019 году он выпадал на 19 мая. Мероприятия проводятся по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).