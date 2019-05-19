Пассажиры «Аэрофлота» отказались лететь на самолете Sukhoi Superjet 100
Воздушное судно, выполнявшее рейс компании «Аэрофлот» SU 1389, из-за возникших проблем прервало взлет. После этого все 36 пассажиров отказались продолжать полет на этом самолете
В аэропорту Ульяновска пассажиры отказались лететь на отечественном самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Москву из-за технических неполадок лайнера.
Воздушное судно, выполнявшее рейс компании «Аэрофлот» SU 1389, из-за возникших проблем прервало взлет. После этого все 36 пассажиров отказались продолжать полет на этом самолете.
Источник агентства ТАСС сообщает, что во время разгона в самолете SSJ100 сработала сигнализация отказа гидросистемы. Пилоты остановили взлет, однако проверка лайнера показала, что на самом деле отказа системы не было.
Позже руководитель ульяновского аэропорта Сергей Наконечный сообщил, что пассажиры «Аэрофлота» были отправлены в столицу самолетом Airbus А320, поскольку лететь на «суперджете» они отказались.
Напомним, что после катастрофы самолета SSJ100 компании «Аэрофлот» в московском аэропорту «Шереметьево» россияне объявили сбор подписей под петицией с требованием запретить эксплуатацию отечественных самолетов «Сухой суперджет». Российские власти заявили, что оснований для введения запрета на полеты лайнеров данного типа нет.