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Культура
19 мая 12:19

Россия заняла третье место на конкурсе «Евровидение» в Израиле

Российский исполнитель Сергей Лазарев и со второй своей попытки не смог победить на престижном музыкальном конкурсе. Россия стал лишь третьей, пропустив вперед себя представителей Нидерландов и Италии

Россия заняла третье место на конкурсе «Евровидение» в Израиле
Фото: Газета.Ру

Российский исполнитель Сергей Лазарев и со второй своей попытки не смог победить на престижном музыкальном конкурсе. Россия стал лишь третьей, пропустив вперед себя представителей Нидерландов и Италии.

Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Италия в лице певца Махмуда с песней Soldi взяла «серебро».

Представитель от России певец Сергей Лазарев исполнил композицию Scream, но выше третьего места на конкурсе, который финишировал в Тель-Авиве 19 мая, подняться не сумел.  

По результатам голосования профессионального жюри Лазарев занял девятое место, набрав 125 баллов. Но зрительское голосование помогло нашему певцу отыграть несколько позиций, что и дало окончательную «бронзу».

Только что закончившийся конкурс не обошелся без скандала. Накануне финала от голосования отстранили Белоруссию. Причиной для столь жесткого решения организаторов послужило интервью членов белорусского жюри, которые нарушили правила конкурса, раскрыв информацию об оценках участникам от их страны.

Правила «Евровидения» предусматривают, что результаты голосования жюри в полуфиналах должны быть обнародованы только после окончания финала.

По оценкам экспертов, отстранение Белоруссии могло значительно повлиять на итоговые баллы Сергея Лазарева, поскольку белоруссы традиционно выставляют участникам от России самые высокие оценки.

Напомним, Сергей Лазарев уже принимал участие в «Евровидении». На конкурсе 2016 года он так же занял третье место.

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