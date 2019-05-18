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18 мая 14:36

Мэр Екатеринбурга одобрил референдум о скандальном строительстве храма в центре города

Подавляющее число горожан, пришедших на встречу с градоначальником активно поддержали референдум с тем, чтобы именно народ решил – сохранить ли сквер или построить храм

Мэр Екатеринбурга одобрил референдум о скандальном строительстве храма в центре города

Глава города Екатеринбурга Александр Высокинский накануне провел встречу с местными жителями, по итогам которой согласился с предложением граждан предложить городской думе провести референдум о строительстве храма в центре города.

Подавляющее число горожан, пришедших на встречу с градоначальником активно поддержали референдум с тем, чтобы именно народ решил – сохранить ли в спорном месте сквер или построить там очередной храм.

Выслушав людей, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал твердое обещание передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и даже самому обратиться к депутатам с предложением провести референдум.

Правда, градоначальник не стал скрывать того, что проведение референдума обойдется городской казне примерно в 120-130 миллионов рублей. Тем более, ранее он заявлял, что гордума отказалась проводить референдум.

Заметно дешевле было бы провести среди населения социологический опрос. И его, по словам градоначальника, предлагал провести сам президент Владимир Путин. Но граждане намек мэра то ли не поняли, то ли не приняли – поскольку подведение результатов любого опроса не выглядит столь же прозрачным, как в случае с референдумом.
Возможно, понимая, что большинство горожан против запланированного строительства храма на Октябрьской площади, областные власти заявили о том, что в ближайшее время будет опубликован список альтернативных мест под строительство храма.
При этом на вышеупомянутой встрече с горожанами мэр Высокинский пообещал, что мэрия будет следить за тем, чтобы никаких работ на площадке, которая будет по-прежнему огорожена забором, не проводилось.
Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в самом центре города.

Тем не менее, в течение последующих трех дней власти продолжали возводить забор вокруг будущей стройплощадки, а сотрудники ОМОНа активно задерживали протестующих. Ситуация немного успокоилась лишь после того, как Владимир Путин призвал власти опросить людей и сделать так, чтобы храм не разъединял, а объединял граждан.

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