Россияне берут пример с екатеринбуржцев и выходят на митинги против уничтожения скверов
Жители различных регионов России решили последовать примеру защитников сквера из Екатеринбурга и вступить в борьбу за парки и зоны отдыха на своей малой родине. В ближайшие дни как минимум в четырех городах прошли и пройдут акции против застройки скверов
Жители различных регионов России решили последовать примеру защитников сквера из Екатеринбурга и вступить в борьбу за парки и зоны отдыха на своей малой родине. В ближайшие дни как минимум в четырех городах прошли и пройдут акции против застройки скверов.
Так, в Ульяновске местные жители выступают против строительства храма на месте сквера около дома культуры «УАЗ». Накануне около дома культуры собрались около трехсот человек, среди которых были, как и противники стройки, так и прихожане, которые выступают за возведение храма. По данным «Коммерсанта», между оппонентами произошли столкновения.
В Нижнем Новгороде прошли одиночные пикеты против строительства часовни в сквере, который был разбит в память о погибших на службе милиционеров.
В Улан-Удэ активисты 30 мая проведут митинг против планов властей построить парк «Патриот» в одном из городских парков. Прогнозируемое число участников акции протеста – тысяча человек.
Жители Челябинска борются против строительства часовни в сквере около Южно-Уральского государственного университета.
Напомним, в Екатеринбурге несколько дней подряд проходили стихийные акции протеста против планов местного олигарха Игоря Алтушкина построить на месте сквера в центре города храм Святой Екатерины. По итогам митингов 30 человек были приговорены к административным арестам. Активисты считают, что помимо храма на месте сквера собираются построить бизнес-центр и элитный жилой комплекс.
В настоящее время подготовка к строительству приостановлена в связи с предложением президента Владимира Путина провести опрос среди жителей Екатеринбурга об их отношении к возведению православного храма.