Специалисты МАК расшифровали «черные ящики» сгоревшего самолета
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку в «Шереметьево» и загорелся
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку в «Шереметьево» и загорелся. Расшифрованы оба «черных ящика» - аварийный и эксплуатационный.
После анализа полученной информации комиссия МАК подготовит отчет о происшествии в течение 30 дней.
Накануне Росавиация опубликовала документ, в котором говорится, что пилоты SSJ-100, выполнявшего рейс Москва – Мурманск, нарушили инструкцию и не выпустили тормозные щитки при заходе на аварийную посадку. Специалисты ведомства также установили, что первый пилот «дергал» ручку управления самолетом, из-за чего нос лайнера отклонялся вверх и вниз.
Руководство «Аэрофлота» вступилось за своих пилотов и заявило, что отчет Росавиации был истолкован СМИ неправильно. В авиакомпании заявили, что летчики не нарушали инструкцию, а тормозные щитки невозможно было выпустить из-за отсутствия устойчивого пробега.
«Любые иные, прозвучавшие в ряде СМИ "выводы", являются инсинуацией, не соответствующей, в том числе, журналистской этике», - сообщается на сайте перевозчика.
Катастрофа в аэропорту «Шереметьево» произошла 5 мая. Самолет SSJ100 выполнял рейс из Москвы в Мурманск, но решил вернуться в аэропорт вылета из-за отключения автоматики и потери связи в результате удара молнии в носовую часть лайнера.
Во время посадки самолет несколько раз подпрыгнул над полосой и загорелся. В результате пожара погибли 40 пассажиров и бортпроводник. 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.