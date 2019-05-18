Меню
Общество
Андрей + Наиле = Роскомнадзор
Общество
18 мая 00:34

«Рособоронэкспорт» объявил тендер на поставку сухих пайков в Венесуэлу

Российская государственная корпорация «Рособоронэкспорт» объявила тендер на поставку специального рациона питания в Венесуэлу, где продолжаются протестные выступления против режима президента Николаса Мадуро

«Рособоронэкспорт» объявил тендер на поставку сухих пайков в Венесуэлу

Российская государственная корпорация «Рособоронэкспорт» объявила тендер на поставку специального рациона питания в Венесуэлу, где продолжаются протестные выступления против режима президента Николаса Мадуро.

На портале госзакупок появилась заявка на поставку сухих пайков по цене 873 рубля каждый в венесуэльский город Пуэрто-Кабельо. Общая стоимость контракта указана в размере 14,4 млн рублей за 16,5 тысяч пайков спецпитания. Заявки на участие в тендере могут подавать только представители малого и среднего предпринимательства, сообщает РБК.

В состав сухпайка должны входить галеты или хлебцы, консервы, паштет, колбасный фарш, икра из овощей, джем или повидло, молочный шоколад, растворимый кофе, чай, соль и перец.

Помимо спецпитания Россия собирается поставлять в Венесуэлу медикаменты.

Напомним, в Венесуэле с января текущего года продолжаются массовые протесты оппозиции против президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и заручился поддержкой США и нескольких стран Европы. Россия, Китай и Турция поддерживают режим Николаса Мадуро.

Материалы по теме
Сотрудников «Аэрофлота» научат общаться с прессой и делать макияж
Чеченские власти отменили тендер на уборку резиденции Рамзана Кадырова
Управделами президента заказало масштабный мониторинг СМИ и соцсетей
Сейчас на главной
«Остап Бендер» казанского строительства
обманутые дольщики
«Остап Бендер» казанского строительства
Воистину не оскудеет земля Татарстана на таланты делать деньги из ничего. Казалось, все, кто можно, уже давно перебрались отсюда в златоглавую осваивать бюджеты Москвы, однако, на смену одним «остапам» приходят другие
Россияне смогут получать свои посылки с AliExpress в «Пятерочке» и «Перекрестке»
Горячие новости
Россияне смогут получать свои посылки с AliExpress в «Пятерочке» и «Перекрестке»
Глава сети «Пятерочка» Сергей Гончаров сообщил, первые товары с AliExpress должны поступить в сети магазинов уже в июне. Получить посылки можно будет в постаматах и пунктах выдачи, расположенных в супермаркетах
Авторская колонка
О чем нам говорит ситуация с храмом в Екатеринбурге?
О том, что крупный капитал в РФ — по-любому «толстопузые купчины» из Островского и Салтыкова -Щедрина. Даже, если они подтянутые бойцы-рукопашники с окладистыми православными бородами и регулярными поездками на Афон или бритые либералы с посеребрёнными ноздрями и регулярными визитами на мыс Антиб ...
Шевченко Максим
Журнал Forbes подсчитал размер премий топ-менеджеров российских компаний
Горячие новости
Журнал Forbes подсчитал размер премий топ-менеджеров российских компаний
Forbes составил рейтинг топ-менеджеров крупных российских компаний, которые получают самые крупные премии. Лидером по сумме выплаченных премий управленцам стал «Норильский никель»
Как ведомство Шойгу сделало солдатские суициды военной тайной
армия
Как ведомство Шойгу сделало солдатские суициды военной тайной
Не так давно Минобороны России решило приоткрыть некоторые свои служебные тайны. Тем более, повод вроде как радостный – преступность в последние годы в армии прямо-таки на глазах идет на убыль. Согласно статистике Главной военной прокуратуры России, число преступлений в армии, связанных с неуставными отношениями, снижается из года в год
«Страна в ж***, и я вместе с ней»
Горячие новости
«Страна в ж***, и я вместе с ней»
В России около 60 региональных депутатов задекларировали доход, размер которого оказался ниже прожиточного минимума. Из них 11 парламентариев указали нулевой доход. Зато шестеро народных избранников оказались миллиардерами
«А то ходят непуганые»
Горячие новости
«А то ходят непуганые»
Некоторые интернет-пользователи отметили, что с учетом роста случаев задержаний и арестов в России дети могут с малых лет привыкать к тюремной обстановке. «А то ходят непуганые с детства на митинги всякие», - пишут комментаторы по поводу "детской" тюремной камеры в игровом центре
Не храм, а личный памятник
Горячие новости
Не храм, а личный памятник
Фонд борьбы с коррупцией на фоне протестов в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера опубликовал расследование об имуществе семьи главы «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина, который о собирается построить эту церковь
Совет Федерации предложил ввести возрастную маркировку на компьютерные игры
Горячие новости
Совет Федерации предложил ввести возрастную маркировку на компьютерные игры
Российские сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной возрастной маркировке цифровых версий компьютерных игр. В Совете Федерации считают такую меру необходимой
Активисты вывесили на заборе резиденции патриарха баннер «Извинись за ЕКБ»
Горячие новости
Активисты вывесили на заборе резиденции патриарха баннер «Извинись за ЕКБ»
В Москве члены движения «Ассоциация народного сопротивления» забросали дымовыми шашками резиденцию главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Активисты также вывесили на ограждении здания баннер
Авторская колонка
Путь к Богу не должен лежать через пикеты
Смотрю новости из Екатеринбурга. Отдельная грусть — стервятники, которые слетелись на медиаполе, чтобы выжимать из аудитории нужные эмоции: «Храм отнимает у людей сквер». Пиарщики неназванного (пока) бизнесмена довольны.
Канделаки Тина
Горячие новости
«Они безбожники, что ли?»
Владимир Путин предложил решить спор вокруг строительства православного храма на месте сквера в Екатеринбурге путем опроса местных жителей. По мнению главы государства, каким бы не был результат этого опроса, «меньшинство должно подчиниться большинству»
Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос»
Горячие новости
Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос»
Руководство «Первого канала» аннулировало результаты голосования в финале музыкального конкурса «Голос. Дети», победительницей которого стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова
Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp за уязвимости в системе безопасности
Горячие новости
Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp за уязвимости в системе безопасности
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал сервис бесплатных звонков и сообщений WhatsApp из-за проблем с безопасностью данных пользователей
Норвегию и Бельгию назвали самыми недружелюбными по отношению к россиянам странами
Горячие новости
Норвегию и Бельгию назвали самыми недружелюбными по отношению к россиянам странами
Ассоциация туроператоров России составила список стран Евросоюза, которые больше других настроены недружелюбно к российским туристам и чаще отказывают им в получении шенгенской визы
Роскомнадзор сделает открытым реестр источников фейковых новостей
Горячие новости
Роскомнадзор сделает открытым реестр источников фейковых новостей
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о планах сделать публичным реестр источников и авторов недостоверных (фейковых) новостей. Чиновник сообщил, что открытый реестр будет располагаться на сайте ведомства
Конца и края не видно
Горячие новости
Конца и края не видно
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о расследовании хищений в госкорпорации «Роскосмос». За последние пять лет следователи выявили несколько фактов многомиллиардных хищений
Миллионы не ветер
Горячие новости
Миллионы не ветер
Информационная кампания против оппозиционного депутата Законодательного Собрания Максима Резника обошлась примерно в 10 млн рублей. Расходы на слежку за народным избранников и дискредитирующие его публикации на различных ресурсах подсчитала «Фонтанка»