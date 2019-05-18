«Рособоронэкспорт» объявил тендер на поставку сухих пайков в Венесуэлу
Российская государственная корпорация «Рособоронэкспорт» объявила тендер на поставку специального рациона питания в Венесуэлу, где продолжаются протестные выступления против режима президента Николаса Мадуро
Российская государственная корпорация «Рособоронэкспорт» объявила тендер на поставку специального рациона питания в Венесуэлу, где продолжаются протестные выступления против режима президента Николаса Мадуро.
На портале госзакупок появилась заявка на поставку сухих пайков по цене 873 рубля каждый в венесуэльский город Пуэрто-Кабельо. Общая стоимость контракта указана в размере 14,4 млн рублей за 16,5 тысяч пайков спецпитания. Заявки на участие в тендере могут подавать только представители малого и среднего предпринимательства, сообщает РБК.
В состав сухпайка должны входить галеты или хлебцы, консервы, паштет, колбасный фарш, икра из овощей, джем или повидло, молочный шоколад, растворимый кофе, чай, соль и перец.
Помимо спецпитания Россия собирается поставлять в Венесуэлу медикаменты.
Напомним, в Венесуэле с января текущего года продолжаются массовые протесты оппозиции против президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и заручился поддержкой США и нескольких стран Европы. Россия, Китай и Турция поддерживают режим Николаса Мадуро.