Россияне смогут получать свои посылки с AliExpress в «Пятерочке» и «Перекрестке»
Глава сети «Пятерочка» Сергей Гончаров сообщил, первые товары с AliExpress должны поступить в сети магазинов уже в июне. Получить посылки можно будет в постаматах и пунктах выдачи, расположенных в супермаркетах
Российский ритейлер X5 Retail Group подписал контракт с дочерней компанией Alibaba Group – Cainiao – о доставке посылок в магазины своих сетей. Таким образом, российские клиенты интернет-магазина AliExpress смогут забирать свои товары в супермаркетах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
Глава сети «Пятерочка» Сергей Гончаров сообщил «Интерфаксу», первые товары с AliExpress должны поступить в сети магазинов уже в июне. Получить посылки можно будет в постаматах и пунктах выдачи, расположенных в супермаркетах. Сама доставка будет осуществляться через почтовый сервис «X5 Омни».