Меню
Бизнес
Андрей + Наиле = Роскомнадзор
Бизнес
17 мая 13:57

Журнал Forbes подсчитал размер премий топ-менеджеров российских компаний

Forbes составил рейтинг топ-менеджеров крупных российских компаний, которые получают самые крупные премии. Лидером по сумме выплаченных премий управленцам стал «Норильский никель»

Журнал Forbes подсчитал размер премий топ-менеджеров российских компаний
Фото: Коммерсант

Журнал Forbes составил рейтинг топ-менеджеров крупных российских компаний, которые получают самые крупные премии. Лидером по сумме выплаченных премий управленцам стал «Норильский никель». Компания выплатила 6,8 млрд рублей 25 своим сотрудникам.

Всего в рейтинг вошли 25 компаний, которые потратили на выплату руководству премий 54,5 млрд рублей. Больше всего выплатили компании нефтегазового сектора (17,3 млрд рублей), банки (9,6 млрд рублей) и металлургические компании (9,4 млрд рублей).

На втором месте рейтинга оказался Сбербанк, который выплатил 18 своим сотрудникам премии в размере 4,4 млрд рублей. «Газпром» (третье место в рейтинге) потратил на премии 17 топ-менеджерам 4,3 млрд рублей.

17 управленцев из «Роснефти» получили премии на 4 млрд рублей, а 24 сотрудника банка ВТБ – 3,7 млрд рублей.

В составлении рейтинга эксперты журнала учли размеры зарплат, бонусов и премий по итогам работы за 2018 год.

Материалы по теме
«Газпром» решил расформировать свой департамент по закупкам и тендерам
Центробанк недополучит от госкомпаний 1,3 трлн рублей в качестве дивидендов
«Роснефть» пригрозила агентству Reuters запретить его деятельность в России
Сейчас на главной
Россияне смогут получать свои посылки с AliExpress в «Пятерочке» и «Перекрестке»
Горячие новости
Россияне смогут получать свои посылки с AliExpress в «Пятерочке» и «Перекрестке»
Глава сети «Пятерочка» Сергей Гончаров сообщил, первые товары с AliExpress должны поступить в сети магазинов уже в июне. Получить посылки можно будет в постаматах и пунктах выдачи, расположенных в супермаркетах
Авторская колонка
О чем нам говорит ситуация с храмом в Екатеринбурге?
О том, что крупный капитал в РФ — по-любому «толстопузые купчины» из Островского и Салтыкова -Щедрина. Даже, если они подтянутые бойцы-рукопашники с окладистыми православными бородами и регулярными поездками на Афон или бритые либералы с посеребрёнными ноздрями и регулярными визитами на мыс Антиб ...
Шевченко Максим
Как ведомство Шойгу сделало солдатские суициды военной тайной
армия
Как ведомство Шойгу сделало солдатские суициды военной тайной
Не так давно Минобороны России решило приоткрыть некоторые свои служебные тайны. Тем более, повод вроде как радостный – преступность в последние годы в армии прямо-таки на глазах идет на убыль. Согласно статистике Главной военной прокуратуры России, число преступлений в армии, связанных с неуставными отношениями, снижается из года в год
«Страна в ж***, и я вместе с ней»
Горячие новости
«Страна в ж***, и я вместе с ней»
В России около 60 региональных депутатов задекларировали доход, размер которого оказался ниже прожиточного минимума. Из них 11 парламентариев указали нулевой доход. Зато шестеро народных избранников оказались миллиардерами
«А то ходят непуганые»
Горячие новости
«А то ходят непуганые»
Некоторые интернет-пользователи отметили, что с учетом роста случаев задержаний и арестов в России дети могут с малых лет привыкать к тюремной обстановке. «А то ходят непуганые с детства на митинги всякие», - пишут комментаторы по поводу "детской" тюремной камеры в игровом центре
Не храм, а личный памятник
Горячие новости
Не храм, а личный памятник
Фонд борьбы с коррупцией на фоне протестов в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера опубликовал расследование об имуществе семьи главы «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина, который о собирается построить эту церковь
Совет Федерации предложил ввести возрастную маркировку на компьютерные игры
Горячие новости
Совет Федерации предложил ввести возрастную маркировку на компьютерные игры
Российские сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной возрастной маркировке цифровых версий компьютерных игр. В Совете Федерации считают такую меру необходимой
Активисты вывесили на заборе резиденции патриарха баннер «Извинись за ЕКБ»
Горячие новости
Активисты вывесили на заборе резиденции патриарха баннер «Извинись за ЕКБ»
В Москве члены движения «Ассоциация народного сопротивления» забросали дымовыми шашками резиденцию главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Активисты также вывесили на ограждении здания баннер
Авторская колонка
Путь к Богу не должен лежать через пикеты
Смотрю новости из Екатеринбурга. Отдельная грусть — стервятники, которые слетелись на медиаполе, чтобы выжимать из аудитории нужные эмоции: «Храм отнимает у людей сквер». Пиарщики неназванного (пока) бизнесмена довольны.
Канделаки Тина
Горячие новости
«Они безбожники, что ли?»
Владимир Путин предложил решить спор вокруг строительства православного храма на месте сквера в Екатеринбурге путем опроса местных жителей. По мнению главы государства, каким бы не был результат этого опроса, «меньшинство должно подчиниться большинству»
Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос»
Горячие новости
Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос»
Руководство «Первого канала» аннулировало результаты голосования в финале музыкального конкурса «Голос. Дети», победительницей которого стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова
Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp за уязвимости в системе безопасности
Горячие новости
Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp за уязвимости в системе безопасности
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал сервис бесплатных звонков и сообщений WhatsApp из-за проблем с безопасностью данных пользователей
Норвегию и Бельгию назвали самыми недружелюбными по отношению к россиянам странами
Горячие новости
Норвегию и Бельгию назвали самыми недружелюбными по отношению к россиянам странами
Ассоциация туроператоров России составила список стран Евросоюза, которые больше других настроены недружелюбно к российским туристам и чаще отказывают им в получении шенгенской визы
Роскомнадзор сделает открытым реестр источников фейковых новостей
Горячие новости
Роскомнадзор сделает открытым реестр источников фейковых новостей
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о планах сделать публичным реестр источников и авторов недостоверных (фейковых) новостей. Чиновник сообщил, что открытый реестр будет располагаться на сайте ведомства
Конца и края не видно
Горячие новости
Конца и края не видно
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о расследовании хищений в госкорпорации «Роскосмос». За последние пять лет следователи выявили несколько фактов многомиллиардных хищений
Миллионы не ветер
Горячие новости
Миллионы не ветер
Информационная кампания против оппозиционного депутата Законодательного Собрания Максима Резника обошлась примерно в 10 млн рублей. Расходы на слежку за народным избранников и дискредитирующие его публикации на различных ресурсах подсчитала «Фонтанка»
ФАС признала МТС, «Билайн» и Tele2 виновными в нарушении закона о конкуренции
Горячие новости
ФАС признала МТС, «Билайн» и Tele2 виновными в нарушении закона о конкуренции
Федеральная антимонопольная служба России признала операторов мобильной связи МТС, «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» нарушителями закона о защите конкуренции
Без расписки ты букашка, а с распиской - террорист
Горячие новости
Без расписки ты букашка, а с распиской - террорист
В Чеченской республике силовики задержали девять предполагаемых пособников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Вывод о принадлежности задержанных к ИГИЛ силовики сделали по имеющимся у них распискам на русском языке