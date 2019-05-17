Журнал Forbes подсчитал размер премий топ-менеджеров российских компаний
Forbes составил рейтинг топ-менеджеров крупных российских компаний, которые получают самые крупные премии. Лидером по сумме выплаченных премий управленцам стал «Норильский никель»
Журнал Forbes составил рейтинг топ-менеджеров крупных российских компаний, которые получают самые крупные премии. Лидером по сумме выплаченных премий управленцам стал «Норильский никель». Компания выплатила 6,8 млрд рублей 25 своим сотрудникам.
Всего в рейтинг вошли 25 компаний, которые потратили на выплату руководству премий 54,5 млрд рублей. Больше всего выплатили компании нефтегазового сектора (17,3 млрд рублей), банки (9,6 млрд рублей) и металлургические компании (9,4 млрд рублей).
На втором месте рейтинга оказался Сбербанк, который выплатил 18 своим сотрудникам премии в размере 4,4 млрд рублей. «Газпром» (третье место в рейтинге) потратил на премии 17 топ-менеджерам 4,3 млрд рублей.
17 управленцев из «Роснефти» получили премии на 4 млрд рублей, а 24 сотрудника банка ВТБ – 3,7 млрд рублей.
В составлении рейтинга эксперты журнала учли размеры зарплат, бонусов и премий по итогам работы за 2018 год.