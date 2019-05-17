Десятки региональных депутатов задекларировали доходы ниже прожиточного минимума
В России около 60 региональных депутатов задекларировали доход, размер которого оказался ниже прожиточного минимума. Из них 11 парламентариев указали нулевой доход. Зато шестеро народных избранников оказались миллиардерами
В России около 60 региональных депутатов задекларировали доход, размер которого оказался ниже прожиточного минимума. Из них 11 парламентариев указали нулевой доход. Зато шестеро народных избранников оказались миллиардерами.
В списке депутатов с нулевым заработком оказались народные избранники из Северной Осетии, Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии.
Замглавы российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов в беседе с РБК назвал нулевые доходы в декларациях региональных депутатов «аномалией». Нулевой доход могут указать только лица, объявившие личное банкротство, должники или плательщики алиментов.
49 региональных депутатов живут за чертой бедности. Особенно много «бедных» народных избранников работают в парламентах Дагестана и Северной Осетии.
Меньше всех заработал в 2013 году депутат Законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш. Он задекларировал доход в размере трех копеек. «Страна в ж**е, и я вместе с ней», - прокомментировал свои доходы народный избранник, который уточнил, что не получает зарплату за депутатство.
Тем не менее, не все так плохо в благосостоянии региональных парламентариев. Шестеро из них указали в декларациях миллиардные доходы. Например, депутат ЗакСа Владимирской области Павел Антов задекларировал 9,97 млрд рублей (депутат является владельцем мясокомбината «Владимирский стандарт»).
В списке миллиардеров среди прочих также оказались вице-спикер Заксобрания Челябинской области Константин Струков (4,46 млрд рублей) и депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев (2,83 млрд рублей).