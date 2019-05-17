В Абакане в игровом центре для детей появилась тюремная камера
В Абакане в детском центре Happy Land открылась игровая зона, которая имитирует одиночную тюремную камеру. Фотография «детской камеры» разошлась по социальным сетям и вызвала широкий общественный резонанс
Фото: Twitter/breakingmad_
В Абакане в детском центре Happy Land открылась игровая зона, которая имитирует одиночную тюремную камеру. Фотография «детской камеры» разошлась по социальным сетям и вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые интернет-пользователи отметили, что с учетом роста случаев задержаний и арестов в России дети могут с малых лет привыкать к тюремной обстановке. «А то ходят непуганые с детства на митинги всякие», - пишут комментаторы.
Представитель детского центра Happy Land сообщил изданию «Сибирь. Реалии», что планировалось открыть игровую зону в виде полицейского участка, но работы еще не завершены.
Раньше на этом месте была игровая зона ДПС, но ее решили переделать, так как «аттракцион «Полиция»» больше пользуется спросом у посетителей.