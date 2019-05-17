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17 мая 09:10

В Абакане в игровом центре для детей появилась тюремная камера

В Абакане в детском центре Happy Land открылась игровая зона, которая имитирует одиночную тюремную камеру. Фотография «детской камеры» разошлась по социальным сетям и вызвала широкий общественный резонанс

В Абакане в игровом центре для детей появилась тюремная камера
Фото: Twitter/breakingmad_

В Абакане в детском центре  Happy Land открылась игровая зона, которая имитирует одиночную тюремную камеру. Фотография «детской камеры» разошлась по социальным сетям и вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые интернет-пользователи отметили, что с учетом роста случаев задержаний и арестов в России дети могут с малых лет привыкать к тюремной обстановке. «А то ходят непуганые с детства на митинги всякие», - пишут комментаторы.

Представитель детского центра Happy Land сообщил изданию «Сибирь. Реалии», что планировалось открыть игровую зону в виде полицейского участка, но работы еще не завершены.

Раньше на этом месте была игровая зона ДПС, но ее решили переделать, так как «аттракцион «Полиция»» больше пользуется спросом у посетителей.

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