ФБК рассказал о британской недвижимости уральского олигарха, который хочет построить храм на месте сквера
Фонд борьбы с коррупцией на фоне протестов в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера опубликовал расследование об имуществе семьи главы «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина, который о собирается построить эту церковь
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального на фоне протестов в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера опубликовал расследование об имуществе семьи главы «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина, который о собирается построить эту церковь.
По данным ФБК, семья уральского олигарха владеет особняком и пятикомнатной квартирой в Лондоне. Причем супруга бизнесмена Татьяна Алтушкина является подданной Великобритании, и ее имя можно найти в списке британских избирателей (она регистрировала свое право голосовать с 2011 года по 2018 год). Шестеро детей бизнесмена также могут быть британскими подданными, поскольку гражданство в этой стране им полагается автоматически. Есть ли второе гражданство у самого миллиардера, ФБК не установил.
Борцы с коррупцией выяснили, что на имя Татьяны Алтушкиной зарегистрирован пятиэтажный дом в элитном районе Холланд Парк стоимостью 15-17 млн фунтов. Соседями уральских олигархов являются всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм и его семья.
Татьяна Алтушкина также владеет пятикомнатной квартирой в доме на соседней улице стоимостью 1,5-2 млн фунтов.
«В отличие от России, где Алтушкины просто строят, что захотят, посередине города, в Лондоне они ведут себя совершенно по-другому: им приходится дотошно согласовывать каждое малейшее изменение с местными властями - от изменения оградки до высаживания одного куста. Благодаря этому на сайте местного совета можно обнаружить подробнейшие поэтажные планы этого особняка. Там 5 этажей, 10 или 12 спален, кинотеатр, лифт, на подземном этаже - бассейн, тренажерный зал, спа-зона, студия для танцев и комнаты для прислуги», - написал в своем блоге Алексей Навальный.
Оппозиционер также высказал мнение, что уральский миллиардер хочет построить храм не ради веры, а с целью возвести «личный памятник» в центре Екатеринбурга. «Чтобы в Википедии было написано: главный храм в Екатеринбурге построили наши баре, Алтушкины», - иронизирует Алексей Навальный.