Совет Федерации предложил ввести возрастную маркировку на компьютерные игры
Российские сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной возрастной маркировке цифровых версий компьютерных игр. В Совете Федерации считают такую меру необходимой
Российские сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной возрастной маркировке цифровых версий компьютерных игр. В Совете Федерации считают такую меру необходимой в связи с участившимися случаями насилия в учебных заведениях.
Законопроект вносит поправки в федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Сейчас в России возрастной ценз устанавливается только на видеоиграх, которые продаются на материальных носителях. Новый законопроект же обязывает маркировать и цифровые версии компьютерных игр.
Сенатор Людмила Бокова в беседе с «Интерфаксом» заявила, что закон должен помочь защитить несовершеннолетних от сцен насилия, поджогов и взрывов, которые присутствуют в компьютерных играх.