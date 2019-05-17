Активисты вывесили на заборе резиденции патриарха баннер «Извинись за ЕКБ»
В Москве члены движения «Ассоциация народного сопротивления» забросали дымовыми шашками резиденцию главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Активисты также вывесили на ограждении здания баннер
В Москве члены движения «Ассоциация народного сопротивления» забросали дымовыми шашками резиденцию главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Активисты также вывесили на ограждении здания баннер с надписью «Извинись за ЕКБ». Таким образом, организация решила проявить солидарность с участниками протестной акции в Екатеринбурге, которые пытаются помешать строительству храма на месте сквера.
Секретарь АНС Никита Зайцев сообщил в беседе с «МБХ медиа», что организация уважает чувства верующих всех конфессий, однако «сросшаяся с властью ЗАО «РПЦ» уже не имеет никакого отношения к идеям Христа и стала по факту коммерческой структурой».
Ассоциация считает, что глава РПЦ должен «извиниться и покаяться» за провокацию в Екатеринбурге.
Напомним, в Екатеринбурге уже четвертые сутки жители города протестуют против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Разрешение на строительство было выдано компании, связанной с уральским бизнесменом Игорем Алтушкиным.