Президент предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по вопросу строительства храма вместо сквера
Владимир Путин предложил решить спор вокруг строительства православного храма на месте сквера в Екатеринбурге путем опроса местных жителей. По мнению главы государства, каким бы не был результат этого опроса, «меньшинство должно подчиниться большинству»
Президент России Владимир Путин предложил решить спор вокруг строительства православного храма на месте сквера в Екатеринбурге путем опроса местных жителей. По мнению главы государства, каким бы не был результат этого опроса, «меньшинство должно подчиниться большинству».
Напомним, уже четвертые сутки в Екатеринбурге проходят акции протеста против планов уральского бизнесмена Игоря Алтушкина построить церковь на месте сквера около Театра драмы. За несколько дней были задержаны десятки активистов. Местные власти при этом заявили, что не будут отзывать разрешение на стройку.
Владимир Путин выразил удивление тем, что в Екатеринбурге кто-то возражает против строительства храма, хотя обычно «люди просят, чтобы храм построили». Первой его реакцией на вопрос журналистов о ситуации в свердловской столице были слова «Они безбожники, что ли?». Примечательно, что активисты не столько выступают против возведения церкви, сколько протестуют против уничтожения сквера и зеленых насаждений ради этого.
Одновременно с этим глава государства заявил, что мнение местных жителей нужно учитывать. Для решения проблемы он предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга.
«Есть простой способ — провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом состоит принцип демократии. Но нужно учесть и мнение этого меньшинства», - отметил Владимир Путин.
Президент также поручил руководству региона и тем, кто собирается строить храм, высадить другой сквер для людей.
Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданными действия уральских силовиков по задержанию участников протестной акции. Чиновник заявил, что правоохранительные органы адекватно отреагировали на провокации.
«Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации», - отметил Дмитрий Песков.