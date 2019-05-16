«Первый канал» аннулировал итоги шоу «Голос», победа в котором досталась дочери Алсу
Руководство «Первого канала» аннулировало результаты голосования в финале музыкального конкурса «Голос. Дети», победительницей которого стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова
Руководство «Первого канала» аннулировало результаты голосования в финале музыкального конкурса «Голос. Дети», победительницей которого стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Такое решение было принято в связи с выявленным фактом накрутки голосов с помощью ботов и «левых» сим-карт в пользу участника под номером сем (Микелла Абрамова).
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», - заявили на государственном телеканале.
Расследование компании Group-IB показало, что за Микеллу Абрамову было сделано 30 тысяч фальшивых звонков и отправлено 8 тысяч фальшивых смс-сообщаний, сообщает проект Baza.
Также сообщается, что «Первый канал» 24 мая проведет внеплановый выпуск шоу в прямом эфире со всеми тремя финалистами проекта: Ержаном Максимом, Микеллой Абрамовой и Валерием Кузаковым.
На «Первом канале» также заявили, что до начала следующего сезона «Голоса» механизм голосования будет усовершенствовать.