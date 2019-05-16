Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp за уязвимости в системе безопасности
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал сервис бесплатных звонков и сообщений WhatsApp из-за проблем с безопасностью данных пользователей
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал сервис бесплатных звонков и сообщений WhatsApp из-за проблем с безопасностью данных пользователей.
Павел Дуров считает, что администрация WhatsApp намеренно создает уязвимости в мессенджере, чтобы сотрудники ФБР при необходимости могли получать данные пользователей, сообщает «КоммерсантЪ».
Основатель Telegram отметил необходимость борьбы с терроризмом, однако такие уязвимости могут использоваться также преступниками и авторитарными правительствами.
Дуров также сообщил, что начал создавать Telegram как раз из-за того, что WhatsApp не отвечал требованиям безопасности.
«За шесть лет мы не раскрыли ни байта информации третьим лицам, в то время как Facebook и WhatsApp делились информацией почти со всеми, кто утверждал, что работает на правительство», - отметил бизнесмен.