Норвегию и Бельгию назвали самыми недружелюбными по отношению к россиянам странами
Ассоциация туроператоров России составила список стран Евросоюза, которые больше других настроены недружелюбно к российским туристам и чаще отказывают им в получении шенгенской визы
Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила список стран Евросоюза, которые больше других настроены недружелюбно к российским туристам и чаще отказывают им в получении шенгенской визы.
Самой недружелюбной по отношению к россиянам страной признали Норвегию. Визовый отдел посольства этой страны в прошлом году отказал в визе 17,85% соискателей.
На втором месте оказалась Бельгия, которая отказала в оформлении шенгенских виз 3,35% заявителей. В список недружелюбных стран ЕС также вошли Германия (3,32% отказов), Голландия (2,9% отказов) и Польша (2,5% отказов).
Без особых проблем шенгенские визы россиянам выдают Испания, Италия и Франция. Именно в посольствах этих стран наши туристы и предпочитают оформлять въездные визы.