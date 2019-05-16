Роскомнадзор сделает открытым реестр источников фейковых новостей
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о планах сделать публичным реестр источников и авторов недостоверных (фейковых) новостей. Чиновник сообщил, что открытый реестр будет располагаться на сайте ведомства
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о планах сделать публичным реестр источников и авторов недостоверных (фейковых) новостей. Чиновник сообщил, что открытый реестр будет располагаться на сайте ведомства.
«Реестр будет публичный, это будет на нашем сайте вывешено и названия площадок, и фамилии авторов соответственно», - заявил Александр Жаров, слова которого приводит ТАСС.
Реестр источников и авторов фейковых новостей будет создан в рамках реализации закона о наказании за распространение фейк-ньюс, который вступил в силу в конце марта. Закон предполагает наказание для граждан в виде штрафа в размере 30-100 тысяч рублей, для должностных лиц – штраф в размере 60-200 тысяч рублей, а для юридических – 200-500 тысяч рублей.