Глава СКР рассказал о многомиллиардных хищениях в «Роскосмосе»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о расследовании хищений в госкорпорации «Роскосмос». За последние пять лет следователи выявили несколько фактов многомиллиардных хищений
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о расследовании хищений в госкорпорации «Роскосмос». За последние пять лет следователи выявили несколько фактов многомиллиардных хищений.
«Конца и края не видно, там миллиарды воруются», - охарактеризовал ситуацию в космической корпорации Бастрыкин.
Глава СКР также сообщил, что технология хищений очень простая. Бюджетные средства переправляются за границу, потом уезжает семья, а потом сам фигурант.
Радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что о многомиллиардных хищениях глава СКР рассказал, комментируя новость об отъезде за границу гендиректора НИИ космического приборостроения, подконтрольного «Роскосмосу», Юрия Яскина.
Ранее «КоммерсантЪ» сообщил, что Юрий Яскин уехал из России под предлогом командировки. Позже он прислал письменное заявление об увольнении. Издание также отмечает, что отъезд совпал с началом проверки в НИИ.