Меню
Политика
Нобелевская премия мира в 16 лет, это реально?
Политика
15 мая 15:36

Оппоненты депутата Максима Резника потратили на его дискредитацию в СМИ около 10 млн рублей

Информационная кампания против оппозиционного депутата Законодательного Собрания Максима Резника обошлась примерно в 10 млн рублей. Расходы на слежку за народным избранников и дискредитирующие его публикации на различных ресурсах подсчитала «Фонтанка»

Оппоненты депутата Максима Резника потратили на его дискредитацию в СМИ около 10 млн рублей

Информационная кампания против оппозиционного депутата Законодательного Собрания Максима Резника обошлась примерно в 10 млн рублей. Расходы на слежку за народным избранников и дискредитирующие его публикации на различных ресурсах подсчитала «Фонтанка».

Издание отмечает, что информационная кампания против оппозиционного депутата стала самой масштабной за историю северной столицы. Преследование Максима Резника началось сразу после разгона согласованного первомайского шествия в центре города. Напомним, что депутат был один из тех, кого полицейские задержали в жесткой форме. Позже силовики парламентария отпустили без предъявления претензий и с извинениями.

Примерно через час Федеральное агентство новостей, которое связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным, опубликовало новость с заголовком «Провокации обкуренного Резника на 1 Мая сняли на видео». Далее все ресурсы так называемой «фабрики троллей» опубликовали новости о том, что якобы пьяный депутат Резник спровоцировал активистов.

Спустя некоторое время эти же ресурсы опубликовали видео курящего на балконе депутата с уточнением, что в руках у него находится самокрутка, а после 10 мая в СМИ появилось видео из поездки Максима Резника в Прагу. Кроме того, на таможне в «Пулково» Резнику и его жене устроили тщательный досмотр, а в аэропорту их встречали связанные с Евгением Пригожиным люди. После этого жена депутата сообщила, что из-за этих публикаций и слежки «людей Пригожина» у ее мужа случился сердечный приступ. Ресурсы «фабрики троллей» отреагировали и на это событие, сообщив, что в депутату на дом приезжал нарколог, а не терапевт.  

По подсчетам «Фонтанки», кампания против депутата Максима Резника, включая слежку за ним и его родсвтенниками, обошлась заказчикам примерно в 10 млн рублей. Только на размещение различных публикаций в СМИ было потрачено около 6 млн рублей.

Тексты о курящем Резнике, например, были размещены и на сайтах известных изданий: «Ура.ру», km.ru, newizv.ru, eg.ru, 78.ru, gazeta.spb.ru, pravda.ru, «Царьград», piter.tv, dailystorm.ru, ridus.ru, regnum.ru, vz.ru и Life.ru. не остались в стороне и Telegram-каналы, в частности, «Караульный» и созданный под выборы Александра Беглова губернатором Петербурга «Неалбин». Кто из них публиковал новости про Резника за деньги, а кто по собственному решению, неизвестно.

Впрочем, многие политологи назвали развернутую против Максима Резника пиар-кампанию неэффективной с точки зрения поставленной задачи – дискредитации депутата. Напротив, это только сплотило сторонников оппозиционного депутата.

Материалы по теме
Супруга Максима Резника сообщила о сердечном приступе депутата из-за «людей Пригожина»
Депутат Максим Резник подал в суд на врио губернатора Санкт-Петербурга
Врио главы Петербурга покинул заседание парламента из-за слов оппозиционного депутата
Сейчас на главной
Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp за уязвимости в системе безопасности
Горячие новости
Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp за уязвимости в системе безопасности
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал сервис бесплатных звонков и сообщений WhatsApp из-за проблем с безопасностью данных пользователей
Норвегию и Бельгию назвали самыми недружелюбными по отношению к россиянам странами
Горячие новости
Норвегию и Бельгию назвали самыми недружелюбными по отношению к россиянам странами
Ассоциация туроператоров России составила список стран Евросоюза, которые больше других настроены недружелюбно к российским туристам и чаще отказывают им в получении шенгенской визы
Роскомнадзор сделает открытым реестр источников фейковых новостей
Горячие новости
Роскомнадзор сделает открытым реестр источников фейковых новостей
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о планах сделать публичным реестр источников и авторов недостоверных (фейковых) новостей. Чиновник сообщил, что открытый реестр будет располагаться на сайте ведомства
Конца и края не видно
Горячие новости
Конца и края не видно
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о расследовании хищений в госкорпорации «Роскосмос». За последние пять лет следователи выявили несколько фактов многомиллиардных хищений
ФАС признала МТС, «Билайн» и Tele2 виновными в нарушении закона о конкуренции
Горячие новости
ФАС признала МТС, «Билайн» и Tele2 виновными в нарушении закона о конкуренции
Федеральная антимонопольная служба России признала операторов мобильной связи МТС, «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» нарушителями закона о защите конкуренции
Без расписки ты букашка, а с распиской - террорист
Горячие новости
Без расписки ты букашка, а с распиской - террорист
В Чеченской республике силовики задержали девять предполагаемых пособников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Вывод о принадлежности задержанных к ИГИЛ силовики сделали по имеющимся у них распискам на русском языке
Военнослужащим запретят чрезмерно украшать парадную форму медалями и орденами
Горячие новости
Военнослужащим запретят чрезмерно украшать парадную форму медалями и орденами
Минобороны России подготовило новые правила ношения военных наград на парадной форме. Теперь военнослужащие смогут носить только десять орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков
Ситуация штатная, но не катастрофическая
Горячие новости
Ситуация штатная, но не катастрофическая
Специалисты в ходе расследования установили, что после вылета из Москвы в Мурманск пассажирский лайнер попал в грозовой фронт. В самолет попала молния, а его грозовая защита отключила генераторы
Московские водители пожаловались на «чужие» штрафы за нарушение ПДД
Горячие новости
Московские водители пожаловались на «чужие» штрафы за нарушение ПДД
Московские водители стали чаще жаловаться на получение штрафов за нарушение правил дорожного движения, к которым они не имеют отношения. Все дело в том, что в столице участились случаи мошенничества с установкой на автомобили номеров-дубликатов
Парад цинизма
Горячие новости
Парад цинизма
Комитет по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии не поддержал законопроект депутата и лидера «Яблока» Эмилии Слабуновой о введении наказания за неуважение к правам человека. Голосование по данному документу в карельском парламенте состоится 23 мая
Горячие новости
Ученые предупредили о сильнейшей за последние годы магнитной буре
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН предупредила о последствиях крупнейшей за последние 1,5-2 года магнитной бури
Правительство разгильдяев
Горячие новости
Правительство разгильдяев
Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал неблагополучной ситуацию с исполнением поручений президента Владимира Путина. Премьер-министр признал, что большая часть поручений главы государства не исполняется вовремя, а сроки реализации постоянно переносятся под разными предлогами.
Петербургский суд признал Telegram-каналы средством массовой информации
Горячие новости
Петербургский суд признал Telegram-каналы средством массовой информации
Невский райсуд Санкт-Петербурга признал анонимный Telegram-канал «Занавеска Закса» средством массовой информации. О решении суда сообщил главред портала «Мы можем.ru» Василий Романов
В Ярославле из-за оскорбительной надписи про Путина возбудили дело о вандализме
Горячие новости
В Ярославле из-за оскорбительной надписи про Путина возбудили дело о вандализме
В Ярославле правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Вандализм» из-за оскорбительной надписи про президента Владимира Путина на здании ГУ МВД по региону
Основной причиной роста долгов за газ и свет на Кавказе назвали работу теневых предприятий
Горячие новости
Основной причиной роста долгов за газ и свет на Кавказе назвали работу теневых предприятий
Глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назвал основной причиной появления и роста долгов за газ и электричество в кавказских республиках теневой бизнес
У следствия появились вопросы к спасателям
Горячие новости
У следствия появились вопросы к спасателям
Следственные органы в рамках дела о катастрофе в «Шереметьево» назначили экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений московского аэропорта после жесткой посадки пассажирского лайнера и его возгорания
Авторская колонка
Та программа была журналистикой самой высокой пробы
Ох как трудно мне сегодня говорить о Сергее Доренко. Приходится делать это последнему, когда все всё уже сказали, все подобающие случаю слова произнесли и долг, уважение талантам Сергея Леонидовича отдали, и пожурили его за прошлые грехи
Киселев Евгений
В департаменте скандальной чиновницы выявили нарушения
Горячие новости
В департаменте скандальной чиновницы выявили нарушения
Прокуратура Свердловской области внесла губернатору региона Евгению Куйвышеву представление по итогам проверки деятельности Департамента молодежной политики, которым руководила небезызвестная чиновница Ольга Глацких