Оппоненты депутата Максима Резника потратили на его дискредитацию в СМИ около 10 млн рублей
Информационная кампания против оппозиционного депутата Законодательного Собрания Максима Резника обошлась примерно в 10 млн рублей. Расходы на слежку за народным избранников и дискредитирующие его публикации на различных ресурсах подсчитала «Фонтанка»
Информационная кампания против оппозиционного депутата Законодательного Собрания Максима Резника обошлась примерно в 10 млн рублей. Расходы на слежку за народным избранников и дискредитирующие его публикации на различных ресурсах подсчитала «Фонтанка».
Издание отмечает, что информационная кампания против оппозиционного депутата стала самой масштабной за историю северной столицы. Преследование Максима Резника началось сразу после разгона согласованного первомайского шествия в центре города. Напомним, что депутат был один из тех, кого полицейские задержали в жесткой форме. Позже силовики парламентария отпустили без предъявления претензий и с извинениями.
Примерно через час Федеральное агентство новостей, которое связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным, опубликовало новость с заголовком «Провокации обкуренного Резника на 1 Мая сняли на видео». Далее все ресурсы так называемой «фабрики троллей» опубликовали новости о том, что якобы пьяный депутат Резник спровоцировал активистов.
Спустя некоторое время эти же ресурсы опубликовали видео курящего на балконе депутата с уточнением, что в руках у него находится самокрутка, а после 10 мая в СМИ появилось видео из поездки Максима Резника в Прагу. Кроме того, на таможне в «Пулково» Резнику и его жене устроили тщательный досмотр, а в аэропорту их встречали связанные с Евгением Пригожиным люди. После этого жена депутата сообщила, что из-за этих публикаций и слежки «людей Пригожина» у ее мужа случился сердечный приступ. Ресурсы «фабрики троллей» отреагировали и на это событие, сообщив, что в депутату на дом приезжал нарколог, а не терапевт.
По подсчетам «Фонтанки», кампания против депутата Максима Резника, включая слежку за ним и его родсвтенниками, обошлась заказчикам примерно в 10 млн рублей. Только на размещение различных публикаций в СМИ было потрачено около 6 млн рублей.
Тексты о курящем Резнике, например, были размещены и на сайтах известных изданий: «Ура.ру», km.ru, newizv.ru, eg.ru, 78.ru, gazeta.spb.ru, pravda.ru, «Царьград», piter.tv, dailystorm.ru, ridus.ru, regnum.ru, vz.ru и Life.ru. не остались в стороне и Telegram-каналы, в частности, «Караульный» и созданный под выборы Александра Беглова губернатором Петербурга «Неалбин». Кто из них публиковал новости про Резника за деньги, а кто по собственному решению, неизвестно.
Впрочем, многие политологи назвали развернутую против Максима Резника пиар-кампанию неэффективной с точки зрения поставленной задачи – дискредитации депутата. Напротив, это только сплотило сторонников оппозиционного депутата.