ФАС признала МТС, «Билайн» и Tele2 виновными в нарушении закона о конкуренции
Федеральная антимонопольная служба России признала операторов мобильной связи МТС, «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» нарушителями закона о защите конкуренции
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала операторов мобильной связи МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2) нарушителями закона о защите конкуренции. По версии ведомства, указанные компании создали дискриминационные условия для частных фирм.
ФАС установила, что МТС, «Билайн» и Tele2 заключали на разных условиях договоры с частными компаниями и организациями с государственным участием. Последние по этим договорам могли платить за услуги операторов, например, рассылку информационных смс-сообщений, в несколько раз меньше.
За установление монопольно высоких цен на услугу рассылки СМС-сообщений операторы также признаны виновными, сообщили в ведомстве Игоря Артемьева.
Представитель МТС в беседе с РБК сообщил, что оператор строго соблюдает требования антимонопольного законодательства. Компания будет оспаривать решение ФАС.