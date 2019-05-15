В Чечне задержали группу боевиков «Исламского государства» с расписками
В Чеченской республике силовики задержали девять предполагаемых пособников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Вывод о принадлежности задержанных к ИГИЛ силовики сделали по имеющимся у них распискам на русском языке
В Чеченской республике силовики задержали девять предполагаемых пособников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Вывод о принадлежности задержанных к ИГИЛ силовики сделали по имеющимся у них распискам на русском языке.
Издание «Грани.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Северный Кавказ» сообщает, что у всех задержанных правоохранительные органы обнаружили расписки о том, что они являются боевиками «Исламского государства».
Представитель чеченской полиции сообщил изданию «Кавказский узел», что у предполагаемых боевиков при себе были не только расписки с присягой на верность «ИГ», но также гранаты и холодное оружие. Задержанные, по версии силовиков, готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Лидером террористической группы называют 20-летнего жителя Грозненского района Исмаила Магомадова. Родственники задержанного назвали заявление спецслужб провокацией.
Президент ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров отметил, что носить «письменную присягу ИГИЛ» с собой в регионе, где ведется серьезная борьба с боевиками, - «это смешно и не поддается анализу». В свою очередь военный политолог Александр Перенджиев предположил, что боевиками могли объявить людей, неугодных властям Чечни, сообщает Znak.com.