Военнослужащим запретят чрезмерно украшать парадную форму медалями и орденами
Минобороны России подготовило новые правила ношения военных наград на парадной форме. Теперь военнослужащие смогут носить только десять орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков
Минобороны России подготовило новые правила ношения военных наград на парадной форме. Теперь военнослужащие смогут носить только десять орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков.
Новые правила запрещают прикреплять к парадной форме гражданские награды и знаки отличия различных общественных организаций. Гражданские награды нельзя будет надеть даже в случае частного похода в гости, сообщают «Известия».
На мундире военнослужащих должны красоваться только награды, имеющие реальную ценность. В Минобороны отметили, что четыре или пять рядов медалей разной степени значимости (в народе это называется «иконостас») провоцируют скептическое отношение к военным.
После вступления в силу новых правил военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли специальных задач, придется носить парадную форму без медалей.