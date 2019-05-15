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15 мая 07:44

Эксперты восстановили полную картину жесткой посадки самолета SSJ100 в «Шереметьево»

Специалисты в ходе расследования установили, что после вылета из Москвы в Мурманск пассажирский лайнер попал в грозовой фронт. В самолет попала молния, а его грозовая защита отключила генераторы

Эксперты восстановили полную картину жесткой посадки самолета SSJ100 в «Шереметьево»

Эксперты установили полную картину жесткой посадки и пожара в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», которые привели к гибели 41 человека.

Специалисты в ходе расследования установили, что после вылета из Москвы в Мурманск пассажирский лайнер попал в грозовой фронт. В самолет попала молния, а его грозовая защита отключила генераторы. Самолет перешел на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом. Эксперты отмечают, что такая ситуация на борту считается нештатной, но не катастрофической. В инструкции по эксплуатации SSJ-100 говорится, что при таком раскладе пилоты должны поторопиться с посадкой самолета и подать сигнал бедствия, сообщает «КоммерсантЪ».

Летчики зашли на посадку со второй попытки, выдержали необходимую скорость, но перелетели расчетную точку приземления. Воздушное судно долетело до середины взлетно-посадочной полосы, но не коснулось колесами земли. Пилоты приняли решение «прижимать» SSJ-100 к земле.

Далее, уже перед самой посадкой пилоты резко увеличили режим работы двигателей, увеличили скорость и опустили нос (перешли в режим пикирования). Такой маневр и привел к последующему возгоранию лайнера. Передняя стойка шасси сжалась и подбросила воздушное судно вверх, после чего оно несколько раз подпрыгнуло над полосой. Задние стойки шасси пробили топливный бак, произошла утечка топлива и пожар.

Эксперты отмечают, что инструкция SSJ100 предполагает в случае отскока от ВПП немедленно начать набор высоты и уходить на еще один круг. В ситуации с бортом «Аэрофлота» пилоты решили не взлетать, а завершить посадку.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования назначена также экспертиза действий наземных служб аэропорта «Шереметьево». Следователи считают, что заявления представителей воздушной гавани о том, что действия аварийно-спасательных формирований соответствовали установленным правилам, являются преждевременными.

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