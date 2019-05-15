Московские водители пожаловались на «чужие» штрафы за нарушение ПДД
Московские водители стали чаще жаловаться на получение штрафов за нарушение правил дорожного движения, к которым они не имеют отношения. Все дело в том, что в столице участились случаи мошенничества с установкой на автомобили номеров-дубликатов
Московские водители стали чаще жаловаться на получение штрафов за нарушение правил дорожного движения, к которым они не имеют отношения. Все дело в том, что в столице участились случаи мошенничества с установкой на автомобили номеров-дубликатов.
Так, автомобилистка из Москвы Елена рассказала «Коммерсанту», что уже два года получает штрафы за нарушения ПДД, которые совершает автомобиль Hyundai с такими же госномерами, что и у нее. При этом сама Елена ездит на машине другой марки.
Москвичка Елена Дубецкене шесть месяцев назад стала получать штрафы за нарушение скорости автомобилем, чей номер отличается от номеров ее машины на первую букву. «Букву "В" они завешивали так, что получалась буква "Е", и в итоге выходил мой номер», - рассказала автомобилистка.
Юристы в таких случаях советуют пострадавшим от мошенников автомобилистам сменить номера как можно скорее.