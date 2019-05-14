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Экономика
14 мая 11:37

Основной причиной роста долгов за газ и свет на Кавказе назвали работу теневых предприятий

Глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назвал основной причиной появления и роста долгов за газ и электричество в кавказских республиках теневой бизнес

Основной причиной роста долгов за газ и свет на Кавказе назвали работу теневых предприятий

Глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назвал основной причиной появления и роста долгов за газ и электричество в кавказских республиках теневой бизнес.

По словам министра, теневые предприятия работают нелегально, потребляют газ и свет, но не платят за него. Это приводит к тому, что плата за энергоресурсы перекладывается на население и официально работающие предприятия и организации, которым оплачивать счета не под силу.

По данным Минкавказа, общий долг всех потребителей газа и электроэнергии в Северо-Кавказском федеральном округе на сегодняшний день превышает 120 млрд рублей. Сергей Чеботарев назвал этот показатель «зашкаливающим», сообщает РИА Новости.

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