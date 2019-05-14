Следствие назначило экспертизу действий аварийно-спасательных служб во время катастрофы в «Шереметьево»
Следственные органы в рамках дела о катастрофе в «Шереметьево» назначили экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений московского аэропорта после жесткой посадки пассажирского лайнера и его возгорания
Следственные органы в рамках дела о катастрофе в «Шереметьево» назначили экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений московского аэропорта после жесткой посадки пассажирского лайнера и его возгорания. Напомним, что в результате пожара погиб 41 из 78 человек.
Эксперты в ходе проверки должны оценить адекватность действий спасателей и соответствие их нормативных документов международным требованиям. Источник «Ленты.ру» сообщает, что пока удалось установить, что сигнал «тревога» был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки, хотя это нужно было сделать сразу после получения тревожного сигнала от экипажа и до начала снижения самолета.
Также сообщается, что первый прибывший к горящему самолету SSJ-100 компании «Аэрофлот» спасательный автомобиль выехал из депо, а не из точки сбора аварийно-спасательных формирований около взлетно-посадочной полосы. По имеющимся данным, на точке сбора в момент посадки самолета никакой спасательной техники не было.
Посадка «суперджета» ожидалась в штатном режиме, однако экипаж передал на землю сигнал бедствия. Это означает, что спасательная техника должна была встречать самолет. Тушить самолет должны были шесть машин, но в первые минуты пожара были задействованы только две единицы спецтехники, которые к тому же были загружены только водой, а не пеной.
Напомним, что сразу после катастрофы в «Шереметьево» рапортовали о том, что действия аварийно-спасательных формирований соответствовали установленным правилам. Следователи же считают, что такие заявления являются преувеличенными.