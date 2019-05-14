Свердловская прокуратура выявила нарушения в работе департамента, который возглавляла Ольга Глацких
Прокуратура Свердловской области внесла губернатору региона Евгению Куйвышеву представление по итогам проверки деятельности Департамента молодежной политики, которым руководила небезызвестная чиновница Ольга Глацких
Прокуратура Свердловской области внесла губернатору региона Евгению Куйвышеву представление по итогам проверки деятельности Департамента молодежной политики, которым руководила небезызвестная чиновница Ольга Глацких.
Прокуратура установила, что в 2018 году департамент молодежной политики совместно с фондом «Золотое сечение» получил 130,9 млн рублей из бюджета для работы с одаренной молодежью. Финансовый план был составлен чиновниками без сметы, а три мероприятия из четырех запланированных состоялись в бизнес-отелях с дорогостоящей арендой. Кроме того, чиновники оплатили проживание 21 ребенку, которые не являлись участниками смен. Еще одно нарушение связано с двойной и тройной оплатой услуг педагогов и наставников.
В результатах прокурорской проверки говорится, что фонд «Золотое сечение» незаконно потратил 1,8 млн рублей на проживание и питание своих сотрудников, а глава организации Елена Короткова выписала себе премии на 549 тысяч рублей, сообщает «Ura.ru».
Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что некоторые из выявленных нарушений были связаны с прямыми указаниями Ольги Глацких.
Напомним, Ольга Глацких стала широко известна в России после своих слов о том, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению и вообще «рожать не просило». В связи со скандалом Евгений Куйвашев отстранил чиновницу от работы, а затем ликвидировал департамент молодежной политики. После этого г-жа Глацких ушла в отставку.
Кроме того, борцы с коррупцией обнаружили признаки сговора при проведении аукционов на ремонт и содержание дорог общей стоимостью 540 млн рублей, в которых участвовала семейная фирма Глацких. Всего компания «Ремстройгаз» получила госконтракты 1,8 млрд рублей.