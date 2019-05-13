Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что система фиксации нарушений ПДД должна стать полностью государственной
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что система фиксации нарушений ПДД должна стать полностью государственной.
Частные камеры фиксации нарушений ПДД устанавливаются как правило на тех участках дороги, где водители чаще всего нарушают скоростной режим. Таким образом, владельца камер стремятся больше заработать на штрафах.
Вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов в беседе с «Известиями» отметил, что неправильная эксплуатация комплексов фиксации нарушений ПДД, к которой прибегают частники ради получения выгоды, часто ведет к ошибкам. По этой причине водители зачастую получают необоснованные штрафы. Кроме того, перед камерами должны быть установлены предупреждающие знаки, но частники этим правилом обычно пренебрегают.
Автоэксперт Сергей Ифанов рекомендует автомобилистам снимать на камеру мобильного телефона частные камеры, так как в случае получения ошибочного штрафа его можно будет оспорить.
Вице-премьер Максим Акимов ранее выступил против установки на дорогах частных камер. По мнению правительственного чиновника, комплексы фиксации нарушений ПДД должны повышать безопасность на дорогах, а не становиться источником заработка.