Авиакомпаниям запретят рассаживать родственников по разным частям самолета
Депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить авиакомпаниям рассаживать родственников по разным частям самолета. По мнению парламентария, разброс по салону членов одной семьи может быть опасным в случае чрезвычайной ситуации
Депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить авиакомпаниям рассаживать родственников по разным частям самолета. По мнению парламентария, разброс по салону членов одной семьи может быть опасным в случае чрезвычайной ситуации.
Василий Власов отметил, что авиакомпании во многих случаях предоставляют места в салоне воздушного судна пассажирам на свое усмотрение, из-за чего летящие на самолете члены одной семьи находятся в разных частях самолета. Депутат отметил, что в случае нештатной ситуации родители побегут к ребенку, а не к аварийному выходу, а это затруднит эвакуацию других пассажиров.
В этой связи депутат обратился к главе Минтранса России Евгению Дитриху с предложением запретить авиакомпаниям рассаживать по самолету родственников.
Отметим, что среди отечественных авиакомпаний рассадку пассажиров в рандомном порядке осуществляет лоукостер «Победа». Перевозчик взимает дополнительную плату с пассажиров за выбор мест в салоне.