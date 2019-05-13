Эксперты выявили регионы с наибольшим запросом на смену губернатора
Политологи по заказу Кремля провели исследования и составили список регионов, где был зафиксирован самый большой запрос на смену губернатора. В этот список вошли Архангельская область и республика Ингушетия, где наиболее сильны протестные настроения
Политологи по заказу Кремля провели исследования и составили список регионов, где был зафиксирован самый большой запрос на смену губернатора. В этот список вошли Архангельская область и республика Ингушетия, где наиболее сильны протестные настроения.
Закрытые опросы общественного мнения показали, что самый большой запрос населения на смену губернаторов сейчас существует в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Напомним, что в республике Ингушетия с осени 2018 года проходят массовые протесты против соглашения об обмене приграничными территориями с соседней Чечней. Последняя крупная акция протеста в конце марта переросла в столкновения между активистами и силовиками, после чего многие лидеры местной оппозиции были арестованы.
В Архангельской области жители протестуют против решения губернатора Игоря Орлова построить на станции Шиес мусорный полигон, куда будут свозить отходы из Москвы.
В десятку губернаторов, отставки которых хотят избиратели, вошли Алексей Орлов (Калмыкия, ушел в отставку в марте 2019 года), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Коми), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Александр Левинталь (Еврейская АО), Александр Бердников (Республика Алтай, ушел в отставку в марте 2019 года), Юрий Берг (Оренбургская область, уже в отставке), Сергей Морозов (Ульяновская область), Борис Дубровский (Челябинская область, уже в отставке), сообщает РБК.
Меньше всего увольнения действующих глав регионов хотят жители Москвы (Сергей Собянин), Тульской области (Алексей Дюмин), Ненецкого АО (Александр Цыбульский), Тюменской области (Александр Моор), Хабаровского края (Сергей Фургал), Пермского края (Максим Решетников), ЯНАО (Дмитрий Артюхов), Омской области (Александр Бурков), Чечни (Рамзан Кадыров) и Ивановской области (Станислав Воскресенский).