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13 мая 06:06

Юрист сообщил о массовой и тайной реабилитации сотрудников НКВД

Российская прокуратура тайно реабилитировала несколько десятков сотрудников НКВД, которые принимали непосредственное участие в сталинских репрессиях. Решения по реабилитации чекистов были вынесены в период с 2012 по 2013 гг.

Юрист сообщил о массовой и тайной реабилитации сотрудников НКВД

Российская прокуратура тайно реабилитировала несколько десятков сотрудников НКВД, которые принимали непосредственное участие в сталинских репрессиях. Решения по реабилитации чекистов были вынесены в период с 2012 по 2013 гг.

Юрист Александр Бусаров сообщил «Радио Свобода», что получил доступ к секретным документам Главной военной прокуратуры, ФСБ, Верховного суда, выдавая себя за «фанатичного сталиниста». Полученный архив юрист назвал проектом «Немезида» или «засекреченным Нюрнбергским процессом».

Бусаров собирал информацию о сотрудниках НКВД, которые были репрессированы в 30–50-х годах, но остались не реабилитированными. Главная военная прокуратура должна была повторно рассмотреть дела этих чекистов и вынести решения о либо о их реабилитации, либо вынести отказ. Когда юрист написал заявления о пересмотре дел сотрудников НКВД, то получил ответы, в которых говорилось, что осужденные сотрудники чекисты уже оправданы и реабилитированы.

Александр Бусаров рассказал журналистам, что решил пойти дальше и поднял вопрос о возвращении реабилитированным государственные награды. После этого Главная военная прокуратура начала частично отменять свои прежние решения. «Это совершенно беспрецедентный случай. Такого потока дереабилитаций в истории прокуратуры никогда не было», - отметил юрист.

По словам юриста, на сегодняшний день дереабилитированы не все чекисты. В частности, оправдательные приговоры действую в отношении соратников Лаврентия Берии Степана Мамулова и Степана Шарии.

Сам Александр Бусаров вместе с полученными им документами покинул территорию России.

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