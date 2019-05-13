Меню
Общество
Ломать - не строить, душа не болит
Общество
13 мая 05:33

Следователи не подтвердили версию о гибели пассажиров рейса Москва - Мурманск из-за ручной клади

Следственные органы не подтвердили версию о гибели людей на рейсе «Аэрофлота» Москва - Мурманск из-за того, что некоторые пассажиры доставали с багажных полок свои вещи и тем самым помешали эвакуации

Следователи не подтвердили версию о гибели пассажиров рейса Москва - Мурманск из-за ручной клади
Фото: НТВ

Следственные органы не подтвердили версию о гибели людей на рейсе «Аэрофлота» Москва - Мурманск из-за того, что некоторые пассажиры доставали с багажных полок свои вещи и тем самым помешали эвакуации. Ранее интернет-пользователи обвинили выживших пассажиров в том, что они потратили драгоценное время на спасение своих вещей.

Источник ТАСС с следственных органах сообщил, что данная версия не нашла подтверждения. Пассажиры, сидевшие на задних рядах, практически не имели шансов на спасение из горящего самолета. Это подтверждает положение тел погибших. Люди погибли в результате отравления продуктами горения до остановки самолета. Многие погибшие не успели даже отстегнуть ремни безопасности. Выжившие же пассажиры спаслись, поскольку заранее перебрались на передние ряды.

Напомним, пассажирский самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая выполнял рейс из Москвы в Мурманск, но решил вернуться в аэропорт вылета из-за отказа автоматики в результате попадания молнии. Лайнер садился с полными топливными баками, при посадке несколько раз подпрыгнул и загорелся. В результате жесткой посадки и пожара в самолета погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

Материалы по теме
Силовики провели обыски в редакции Mash. Журналистов вызвали на допрос
Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего самолета SSJ100
Адвокат Игорь Трунов потребовал возбудить дело о бездействии сотрудников «Шереметьево»
Сейчас на главной
Горячие новости
Три российских миллиардера вошли в рейтинг самых богатых жителей Великобритании
Основатель USM Holdings Алишер Усманов занял восьмую строчку в рейтинге богатейших жителей Великобритании. Его состояние эксперты издания оценили в 14,72 млрд долларов
В МВД предупредили о росте числа ДТП из-за уменьшения размера дорожных знаков
Горячие новости
В МВД предупредили о росте числа ДТП из-за уменьшения размера дорожных знаков
Министерство внутренних дел России предупредило о возможном росте количества ДТП из-за установки дорожных знаков уменьшенного размера
Похороны Сергея Доренко отменили из-за проведения повторной экспертизы
Горячие новости
Похороны Сергея Доренко отменили из-за проведения повторной экспертизы
В Москве отменили прощание с журналистом и телеведущим Сергеем Доренко. Такое решение было принято на основании заявления дочерей погибшего, которые считают, что отца могли отравить
«После аварии в Шереметьево все перестраховываются»
Горячие новости
«После аварии в Шереметьево все перестраховываются»
В России в течение суток произошло сразу два авиационных происшествия. В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет компании Nordwind, а пассажирский лайнер компании AzurAir принял решение вернуться в аэропорт вылета
США не пустили россиян на конференцию по ядерной безопасности
Горячие новости
США не пустили россиян на конференцию по ядерной безопасности
Власти США отказались выдать въездные визы российским дипломатам для участие в работе комитета ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия
Причиной смерти Сергея Доренко стало нарушение функций сердца
Горячие новости
Причиной смерти Сергея Доренко стало нарушение функций сердца
Стали известны причины смерти известного журналиста и телеведущего Сергея Доренко. Вскрытие показало, что журналист скончался в результате гемотампонады - нарушения функций сердца
Журналист Сергей Доренко скончался в результате падения с мотоцикла
Горячие новости
Журналист Сергей Доренко скончался в результате падения с мотоцикла
Известный журналист, телеведущий и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в результате ДТП. Инцидент произошел на Николоямской улице в Москве
Прокатная десятка
кино
Прокатная десятка
С 9 мая в прокат выходит ряд кинокартин, среди которых военные драмы «Братство» и «Война Анны», комедия «Дар» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в этой подборке
Наесться на 69 рублей
Горячие новости
Наесться на 69 рублей
Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение сотрудникам исполкома и депутатам гордумы на себе проверить качество школьного питания. В соответствии с заданием чиновники в течение месяца должны есть в школьных столовых
Стул раздора
Горячие новости
Стул раздора
Пресненский суд Москвы в рамках приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину постановил уничтожить стул, которым один из спортсменов ударил по голове потерпевшего в лице главы департамента Минпромторга России Дениса Пака
Павла Мамаева и Александра Кокорина приговорили к реальным срокам
Горячие новости
Павла Мамаева и Александра Кокорина приговорили к реальным срокам
Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Павла Мамаева (ФК «Краснодар») и Александра Кокорина (ФК «Зенит») к реальным срокам по делу о хулиганстве и причинению вреда здоровья
Российские ветераны рассказали о том, как годами не могли получить билеты на Парад Победы
Горячие новости
Российские ветераны рассказали о том, как годами не могли получить билеты на Парад Победы
Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о своей мечте побывать на Параде Победы на Красной площади в Москве и о сложностях с получением заветных приглашений от чиновников
В ЦОДД предложили привязать размер штрафа за превышение скорости к доходам нарушителя
Горячие новости
В ЦОДД предложили привязать размер штрафа за превышение скорости к доходам нарушителя
ЦОДД Москвы предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста-нарушителя. Сведения о доходах водителя чиновники собираются брать в налоговой службе
Приостановить работу «Шереметьево»
Горячие новости
Приостановить работу «Шереметьево»
Известный адвокат Игорь Трунов подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту бездействия сотрудников московского аэропорта «Шереметьево» во время жесткой посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100
Министерство труда утвердило график праздничных дней на 2020 год
Горячие новости
Министерство труда утвердило график праздничных дней на 2020 год
Министерство труда России сформировало график праздничных и выходных дней на 2020 год. Как и в этом году россиян ждут укороченные новогодние каникулы и затяжные выходные по случаю майских праздников
Полиция ищет среди футбольных фанатов авторов баннера против проекта Fan ID
Горячие новости
Полиция ищет среди футбольных фанатов авторов баннера против проекта Fan ID
Московская полиция разыскивает болельщиков, которые вывесили баннер против внедрения Fan ID во время футбольного матча между ЦСКА и «Динамо» на стадионе «ВЭБ-Арена»
Авторская колонка
Скотство нашей цифровой системы оплаты штрафов не знает границ
Не далее, чем прошлым летом, а после, еще и перед этим новым годом, когда собиралась за границу, дотошно перепроверяла и оплачивала все имеющиеся штрафы и задолженности. К слову, перед поездкой в Новый год не обнаружилось, к моей гордости, ни одной ...
Каблинова Юлия
Это норма!
Горячие новости
Это норма!
Российским дорожникам могут официально разрешить проводить ремонтные работы в морозную погоду, снег и дождь. Укладку асфальта в непогоду в России практиковали всегда, но теперь это предлагается сделать стандартом