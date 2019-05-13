Следователи не подтвердили версию о гибели пассажиров рейса Москва - Мурманск из-за ручной клади
Следственные органы не подтвердили версию о гибели людей на рейсе «Аэрофлота» Москва - Мурманск из-за того, что некоторые пассажиры доставали с багажных полок свои вещи и тем самым помешали эвакуации
Следственные органы не подтвердили версию о гибели людей на рейсе «Аэрофлота» Москва - Мурманск из-за того, что некоторые пассажиры доставали с багажных полок свои вещи и тем самым помешали эвакуации. Ранее интернет-пользователи обвинили выживших пассажиров в том, что они потратили драгоценное время на спасение своих вещей.
Источник ТАСС с следственных органах сообщил, что данная версия не нашла подтверждения. Пассажиры, сидевшие на задних рядах, практически не имели шансов на спасение из горящего самолета. Это подтверждает положение тел погибших. Люди погибли в результате отравления продуктами горения до остановки самолета. Многие погибшие не успели даже отстегнуть ремни безопасности. Выжившие же пассажиры спаслись, поскольку заранее перебрались на передние ряды.
Напомним, пассажирский самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая выполнял рейс из Москвы в Мурманск, но решил вернуться в аэропорт вылета из-за отказа автоматики в результате попадания молнии. Лайнер садился с полными топливными баками, при посадке несколько раз подпрыгнул и загорелся. В результате жесткой посадки и пожара в самолета погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.