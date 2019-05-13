Три российских миллиардера вошли в рейтинг самых богатых жителей Великобритании
Основатель USM Holdings Алишер Усманов занял восьмую строчку в рейтинге богатейших жителей Великобритании. Его состояние эксперты издания оценили в 14,72 млрд долларов
Три российских миллиардера попали в рейтинг самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times.
Так, основатель USM Holdings Алишер Усманов занял восьмую строчку в рейтинге богатейших жителей Великобритании. Его состояние эксперты издания оценили в 14,72 млрд долларов. За год благосостояние бизнесмена выросло примерно на миллиард долларов.
На девятом месте оказался Роман Абрамович, который в прошлогоднем рейтинге занимал 13-е место. Капитал миллиардера оценили в 14,58 млрд долларов, что на 2,44 милорд долларов больше показателя 2018 года. Среди активов Абрамовича британские журналисты перечислили вторую по величине яхту в мире, самолет Boeing 767 и роскошную коллекцию предметов искусства.
В рейтинг богатейших британцев также вошел глава «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние оценивается в 14,17 млрд долларов. Бизнесмен занял 10-ю строчку.
Возглавили рейтинг братья Шри и Гопи Хиндуджа, которые контролируют промышленную группу Hindija Group, состояние которых оценили в 28,59 млрд долларов.