В МВД предупредили о росте числа ДТП из-за уменьшения размера дорожных знаков
Министерство внутренних дел России предупредило о возможном росте количества ДТП из-за установки дорожных знаков уменьшенного размера
Министерство внутренних дел России предупредило о возможном росте количества ДТП из-за установки дорожных знаков уменьшенного размера. Напомним, что такие знаки в качестве эксперимента были установлены на некоторых дорогах Москвы.
В МВД считают, что уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост аварий. В ведомстве отметили, что ГОСТ, устанавливающий новый размер знаков, имеет предварительный статус, но его отдельные нормы противоречат общепринятым правилам в области безопасности дорожного движения. Кроме того, эти знаки противоречат международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах, сообщает ТАСС.
Согласно обновленному ГОСТу дорожные знаки уменьшили с 60 сантиметров до 40. Сейчас такие знаки трестируются в Москве, но в будущем их планируется внедрить по всей стране. Авторы инициативы уменьшения знаков считают, что старые знаки часто закрывают друг друга и ухудшают видимость зданий и других объектов. Противники уменьшенных знаков считают, что водители их плохо видят и поэтому чаще нарушают правила дорожного движения.