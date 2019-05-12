Похороны Сергея Доренко отменили из-за проведения повторной экспертизы
В Москве отменили прощание с журналистом и телеведущим Сергеем Доренко. Такое решение было принято на основании заявления дочерей погибшего, которые считают, что отца могли отравить
В Москве отменили прощание с журналистом и телеведущим Сергеем Доренко. Такое решение было принято на основании заявления дочерей погибшего, которые считают, что отца могли отравить. Тело журналиста будет направлено на повторную экспертизу.
Прощание и похороны Сергея Доренко должны были состояться в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище. Радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что правоохранительные органы запретили выдавать вдове журналиста его тело. Похороны разрешат только после проведения судебно-химической экспертизы.
Соответствующее решение принято в связи с обращением в полицию дочерей Сергея Доренко Ксении и Екатерины. Девушки считают, что их отец мог быть отравлен. Ранее дети журналиста также выступили против кремации отца, на которой настаивает его новая супруга Юлия Силявина.
Напомним, 59-летний Сергей Доренко скончался 9 мая. Журналист ехал по Москве на мотоцикле, ему стало плохо и он упал на дорогу. Врачи не смогли спасти Доренко. Официальный причиной его смерти считается разрыв аорты.