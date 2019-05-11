В Оренбурге совершил жесткую посадку пассажирский самолет компании Nordwind
В России в течение суток произошло сразу два авиационных происшествия. В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет компании Nordwind, а пассажирский лайнер компании AzurAir принял решение вернуться в аэропорт вылета
В России в течение суток произошло сразу два авиационных происшествия. В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет компании Nordwind, а пассажирский лайнер компании AzurAir принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Эксперты объясняют рост числа авиапроисшествий тем, что после катастрофы 5 мая в «Шереметьево» пилоты просто «перестраховываются».
В субботу, 11 мая, самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Источник «Интерфакса» сообщил, что у самолета спустило колеса правого шасси.
Воздушное судно около 4 часов вырабатывало топливо и благополучно совершило посадку. Пострадавших в результате происшествия нет.
Еще один инцидент произошел в аэропорту Оренбурга, где самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку. Представитель авиакомпании Игорь Александров сообщил РИА Новости, что «после аварии в Шереметьево все перестраховываются».
Также сообщается, что уральское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту жесткой посадки самолета Nordwind.
Напомним, 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Мурманск, попал в грозовой фронт. В результате удара молнии у лайнера отказала автоматика и пропала радиосвязь. Лайнер вернулся в Москву и совершил жесткую посадку, в результате которой загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 40 пассажиров и один бортпроводник. Всего в самолете находилось 78 человек.