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11 мая 18:47

В Оренбурге совершил жесткую посадку пассажирский самолет компании Nordwind

В России в течение суток произошло сразу два авиационных происшествия. В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет компании Nordwind, а пассажирский лайнер компании AzurAir принял решение вернуться в аэропорт вылета

В Оренбурге совершил жесткую посадку пассажирский самолет компании Nordwind

В России в течение суток произошло сразу два авиационных происшествия. В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет компании Nordwind, а пассажирский лайнер компании AzurAir принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Эксперты объясняют рост числа авиапроисшествий тем, что после катастрофы 5 мая в «Шереметьево» пилоты просто «перестраховываются».

В субботу, 11 мая, самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Источник «Интерфакса» сообщил, что у самолета спустило колеса правого шасси.

Воздушное судно около 4 часов вырабатывало топливо и благополучно совершило посадку. Пострадавших в результате происшествия нет.

Еще один инцидент произошел в аэропорту Оренбурга, где самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку. Представитель авиакомпании Игорь Александров сообщил РИА Новости, что «после аварии в Шереметьево все перестраховываются».

Также сообщается, что уральское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту жесткой посадки самолета Nordwind.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Мурманск, попал в грозовой фронт. В результате удара молнии у лайнера отказала автоматика и пропала радиосвязь. Лайнер вернулся в Москву и совершил жесткую посадку, в результате которой загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 40 пассажиров и один бортпроводник. Всего в самолете находилось 78 человек.

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