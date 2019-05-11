Власти США не выдали визы российским дипломатам, ехавшим на мероприятие ООН
Власти США отказались выдать въездные визы российским дипломатам, которые планировали принять участие в работе комитета ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)
Власти США отказались выдать въездные визы российским дипломатам, которые планировали принять участие в работе комитета ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2020 года.
Руководитель департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков сообщил агентству ТАСС, что из-за позиции несколько российских дипломатов не смогли принять участие в важном мероприятии. Действия Вашингтона чиновник назвал противоправными.
Владимир Ермаков отметил, что в случае повторения подобных действий со стороны США, конференцию по ядерной безопасности придется перенести в другую страну (мероприятие должно пройти в Нью-Йорке). Представитель МИД России попросил Секретариат ООН и Генерального секретаря организации взять этот вопрос под личный контроль.