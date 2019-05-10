Причиной смерти Сергея Доренко стало нарушение функций сердца
Стали известны причины смерти известного журналиста и телеведущего Сергея Доренко. Вскрытие показало, что журналист скончался в результате гемотампонады - нарушения функций сердца
Стали известны причины смерти известного журналиста и телеведущего Сергея Доренко. Вскрытие показало, что журналист скончался в результате гемотампонады - нарушения функций сердца.
Судмедэксперты обнаружили скопление жидкости, которое помешало нормальному функционированию сердца, сообщает РБК со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы.
О смерти Сергея Доренко стало известно 9 мая. По сообщениям СМИ, журналист ехал по Москве на мотоцикле, ему стало плохо из-за чего он потерял управление. Мотоцикл Доренко выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. Очевидцы вызвали «скорую помощь», однако врачи не смогли спасти журналиста.
Сергею Доренко было 59 лет.