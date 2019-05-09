Меню
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
Общество
09 мая 20:51

Журналист Сергей Доренко скончался в результате падения с мотоцикла

Известный журналист, телеведущий и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в результате ДТП. Инцидент произошел на Николоямской улице в Москве

Журналист Сергей Доренко скончался в результате падения с мотоцикла

Известный журналист, телеведущий и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в результате ДТП. Инцидент произошел на Николоямской улице в Москве.

По уточненным данным, Сергей Доренко ехал на мотоцикле, почувствовал себя плохо и упал. Предположительно, у журналиста возникли проблемы с сердцем. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти, сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, Доренко скончался, не приходя в сознание.

Материалы по теме
По делу о нападении на журналиста Олега Кашина задержан ключевой фигурант
СКР возбудил дело против журналистки по заявлению мэра Якутска
Российские журналисты попросили Владимира Зеленского освободить главреда РИА Новости-Украина
Сейчас на главной
Прокатная десятка
кино
Прокатная десятка
С 9 мая в прокат выходит ряд кинокартин, среди которых военные драмы «Братство» и «Война Анны», комедия «Дар» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в этой подборке
Наесться на 69 рублей
Горячие новости
Наесться на 69 рублей
Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение сотрудникам исполкома и депутатам гордумы на себе проверить качество школьного питания. В соответствии с заданием чиновники в течение месяца должны есть в школьных столовых
Стул раздора
Горячие новости
Стул раздора
Пресненский суд Москвы в рамках приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину постановил уничтожить стул, которым один из спортсменов ударил по голове потерпевшего в лице главы департамента Минпромторга России Дениса Пака
Первый тайм мы уже отсидели
Горячие новости
Первый тайм мы уже отсидели
Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Павла Мамаева (ФК «Краснодар») и Александра Кокорина (ФК «Зенит») к реальным срокам по делу о хулиганстве и причинению вреда здоровья
Российские ветераны рассказали о том, как годами не могли получить билеты на Парад Победы
Горячие новости
Российские ветераны рассказали о том, как годами не могли получить билеты на Парад Победы
Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о своей мечте побывать на Параде Победы на Красной площади в Москве и о сложностях с получением заветных приглашений от чиновников
В ЦОДД предложили привязать размер штрафа за превышение скорости к доходам нарушителя
Горячие новости
В ЦОДД предложили привязать размер штрафа за превышение скорости к доходам нарушителя
ЦОДД Москвы предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста-нарушителя. Сведения о доходах водителя чиновники собираются брать в налоговой службе
Приостановить работу «Шереметьево»
Горячие новости
Приостановить работу «Шереметьево»
Известный адвокат Игорь Трунов подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту бездействия сотрудников московского аэропорта «Шереметьево» во время жесткой посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100
Министерство труда утвердило график праздничных дней на 2020 год
Горячие новости
Министерство труда утвердило график праздничных дней на 2020 год
Министерство труда России сформировало график праздничных и выходных дней на 2020 год. Как и в этом году россиян ждут укороченные новогодние каникулы и затяжные выходные по случаю майских праздников
Полиция ищет среди футбольных фанатов авторов баннера против проекта Fan ID
Горячие новости
Полиция ищет среди футбольных фанатов авторов баннера против проекта Fan ID
Московская полиция разыскивает болельщиков, которые вывесили баннер против внедрения Fan ID во время футбольного матча между ЦСКА и «Динамо» на стадионе «ВЭБ-Арена»
Авторская колонка
Скотство нашей цифровой системы оплаты штрафов не знает границ
Не далее, чем прошлым летом, а после, еще и перед этим новым годом, когда собиралась за границу, дотошно перепроверяла и оплачивала все имеющиеся штрафы и задолженности. К слову, перед поездкой в Новый год не обнаружилось, к моей гордости, ни одной ...
Каблинова Юлия
Это норма!
Горячие новости
Это норма!
Российским дорожникам могут официально разрешить проводить ремонтные работы в морозную погоду, снег и дождь. Укладку асфальта в непогоду в России практиковали всегда, но теперь это предлагается сделать стандартом
«Не хочется быть мясом»
Горячие новости
«Не хочется быть мясом»
Россияне за двое суток собрали более 120 тысяч подписей под петицией с требованием запретить полеты отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100. Петиция была создана после жесткой посадки лайнера данного типа в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая
Горячие новости
Российские власти заявили о готовности ввести запрет на пластиковую посуду
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщил о планах ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду. Чиновник отметил, что его ведомство выступает за уменьшение ущерба окружающей среде из-за загрязнения
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн своего нового внедорожника
Горячие новости
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн своего нового внедорожника
Российский автогигант запатентовал экстерьер нового внедорожника, который должен заменить автомобиль Lada 4x4. Соответствующие сведения появились в базе данных ФИПС
В Госдуму внесли законопроект о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки
Горячие новости
В Госдуму внесли законопроект о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки
Спикерами Госдумы Совета Федерации внесен на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об оказании материальной поддержки многодетным семьям с ипотечным кредитом
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100
Горячие новости
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100
Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек
Гособвинение попросило суд приговорить Кокорина и Мамаева к 1,5 годам колонии
Горячие новости
Гособвинение попросило суд приговорить Кокорина и Мамаева к 1,5 годам колонии
Для Александра Кокорина и его брата Кирилла обвинитель попросила 1,6 лет лишения свободы, а для Павла Мамаева и еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого – 1,5 года
Авторская колонка
Призыв Симонян - искусственное смещение акцентов с реальных проблем авиации
Россия давно находится на первом месте по количеству авиакатастроф в мире, а основной проблемой является - корыстная безнаказанность и халатная безответственность судебных и следственных органов, покрывающих преступников и мошенников
Трунов Игорь