Журналист Сергей Доренко скончался в результате падения с мотоцикла
Известный журналист, телеведущий и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в результате ДТП. Инцидент произошел на Николоямской улице в Москве
Известный журналист, телеведущий и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в результате ДТП. Инцидент произошел на Николоямской улице в Москве.
По уточненным данным, Сергей Доренко ехал на мотоцикле, почувствовал себя плохо и упал. Предположительно, у журналиста возникли проблемы с сердцем. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти, сообщает ТАСС.
По данным Telegram-канала Mash, Доренко скончался, не приходя в сознание.