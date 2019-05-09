Суд постановил уничтожить стул, которым футболист Кокорин ударил чиновника Пака
Пресненский суд Москвы в рамках приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину постановил уничтожить стул, которым один из спортсменов ударил по голове потерпевшего в лице главы департамента Минпромторга России Дениса Пака
Пресненский суд Москвы в рамках приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину постановил уничтожить стул, которым один из спортсменов ударил по голове потерпевшего в лице главы департамента Минпромторга России Дениса Пака. Стул был изъят полицейскими в октябре прошлого года во время осмотра места преступления. Данный предмет мебели является собственностью кафе «Кофемания».
Напомним, 8 мая 2019 года Пресненский райсуд признал Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Мамаеву и Протасовицкому суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год и пять месяцев, а братьям Кокориным – на срок один год и шесть месяцев, сообщает РИА Новости.
Осужденным засчитают срок, проведенный в следственном изоляторе. По закону «день за полтора» из их сроков вычтут 315 суток.