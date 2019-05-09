Казанских чиновников обязали целый месяц питаться в школьных столовых
Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение сотрудникам исполкома и депутатам гордумы на себе проверить качество школьного питания. В соответствии с заданием чиновники в течение месяца должны есть в школьных столовых
Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение сотрудникам исполкома и депутатам гордумы на себе проверить качество школьного питания. В соответствии с заданием чиновники в течение месяца должны есть в школьных столовых.
Чиновники в ходе проверки должны проверить качество продуктов, разнообразие меню, количество посадочных мест в столовых и выявить другие нарушения, если они есть.
Сейчас обед в школьных столовых для учеников с 5 по 11 класс стоит 69 рублей в день. Соответственно госслужащим придется целый месяц питаться на эту же сумму. Всего в Казани работают 162 школы.
«Все 162 школы распишем между собой. И весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать», - заявил мэр Ильсур Метшин, слова которого приводит РИА Новости.