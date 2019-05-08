Павла Мамаева и Александра Кокорина приговорили к реальным срокам
Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Павла Мамаева (ФК «Краснодар») и Александра Кокорина (ФК «Зенит») к реальным срокам по делу о хулиганстве и причинению вреда здоровья
Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Павла Мамаева (ФК «Краснодар») и Александра Кокорина (ФК «Зенит») к реальным срокам по делу о хулиганстве и причинению вреда здоровья.
Суд назначил Павлу Мамаеву и его приятелю Александру Протасовицкому наказание в виде лишения свободы на срок один год и пять месяцев. Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы. Именно такие сроки для подсудимых запрашивало гособвинение.
Суд признал спортсменов виновными в хулиганстве и нанесении побоев.
Всем фигурантам дела засчитают время, проведенное под арестом по закону «день за полтора». Таким образом, Кокорин и Мамаев фактически уже отбыли 315 суток из назначенного им срока.
Напомним, футболисты были задержаны в октябре 2018 года после того, как избили водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.