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08 мая 13:48

Российские ветераны рассказали о том, как годами не могли получить билеты Парад Победы

Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о своей мечте побывать на Параде Победы на Красной площади в Москве и о сложностях с получением заветных приглашений от чиновников

Российские ветераны рассказали о том, как годами не могли получить билеты Парад Победы
Фото: ridus.ru

Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о своей мечте побывать на Параде Победы на Красной площади в Москве и о сложностях с получением заветных приглашений от чиновников. При этом на главном параде страны всегда можно увидеть политиков всех мастей, известных артистов, спортсменов, шоуменов и т.д.

Так, 93-летняя Мария Каштанова, узница немецкого лагеря в Кенигсберге, рассказала телеканалу «Дождь», что мечтает хотя бы раз побывать на Параде Победы в Москве, но так и не получила от чиновников заветного билета.

В 2018 году внучка Каштановой перевезла ее из Новосибирска в Истринский район Московской области. Когда они обратились в местную администрацию за билетом, то получили отказ. Чиновники заявили, что у них нет квоты на Истринский район, а билеты на парад уже распределены.

Дочь ветерана Галина Белоус написала о сложившейся ситуации в соцсети Facebook, после чего им позвонили из администрации Истринского района и сообщили, что приедут вручать билеты на Парад Победы. Под камеры чиновники подарили Марии Каштановой букет цветов, но билет так и не вручили, сообщив лишь, что этот вопрос находится у них на контроле.

В местных СМИ вышла статья о том, что чиновники организовали приглашение ветерану на торжественный парад 9 мая, но билет 93-летней женщине так и не вручили.  После нескольких новых обращений чиновники все же отчитались, что квоту выделили и сообщили ветерану место сбора. Однако Марии Каштановой некий аноним уже подарил именной билет на Парад Победы.

Ветеран Вера Кулагина также много лет пыталась получить приглашение на Парад Победы, но каждый раз получила ответ от властей, что «квот нет, билетов нет». Внучка ветерана Мария Павлова рассказала, что только спустя четыре года ее бабушку пригласили на Красную площадь.

Мария Павлова также рассказала об удивлении ее бабушки-ветерана по поводу присутствия на военном параде большого числа людей, которые к Великой Отечественной войне никакого отношения не имеют – это и чиновники, и спортсмены и артисты.  

«Дождь» отмечает, что данные о том, кто распределяет квоты на посещение Парада Победы и сколько выделяется билетов для ветеранов, являются «тайной за семью печатями».

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